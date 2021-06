Matteo Faustini esorta ad amarsi in "1+1"... "Non dobbiamo cercare l'altra metà, ma un intero"

Matteo Faustini 1+1 testo e significato del nuovo singolo del cantautore bresciano noto al grande pubblico per la partecipazione tra le Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Matteo Faustini, classe 1994, inizia il suo percorso musicale nel 2007 quando entra a far parte del coro delle voci bianche della Scala di Milano. A 18 anni sente il bisogno di esprimersi attraverso la musica, intraprendendo così un percorso cantautoriale e sviluppando una forte esigenza di sperimentazione e ricerca musicale parallelamente agli studi in Scienze Linguistiche e Letterature Straniere.

Matteo partecipa e vince vari concorsi musicali come La VOCE di Lodi – The Tunnel (incluso il premio della critica assegnato dalla cantautrice, compositrice e musicista Andrea Mirò) e il Premio della critica di All Music Italia al Festival di Ghedi.

Negli ultimi due anni, ha scritto più di 50 brani (alcuni dei quali insieme a Marco Rettani). Il primo album “Figli delle favole”, uscito nel febbraio 2020, ha debuttato al 2° posto della classifica iTunes e nella classifica FIMI/GfK.

Dal disco sono stati estratti inoltre i singoli Vorrei (La Rabbia Soffice), Il Cuore Incassa Forte, La Bocca del Cuore e il brano Il Gobbo, il cui video è stato realizzato in collaborazione il Centro Nazionale Contro il Bullismo BULLI STOP.

Ora per Matteo Faustini è tempo di nuova musica con un brano che anticipa il suo secondo album, è uscito infatti per Dischi dei sognatori / Warner Music Italy l’11 giugno il singolo 1+1.

Matteo Faustini 1+1 significato

1+1 è uno dei brani più uptempo del repertorio del cantautore, che in questo testo gioca con le parole e i numeri per mandare un messaggio importante: per essere pronti ad amare qualcuno bisogna prima amare se stessi.

Il brano è prodotto da Enrico “KIKKO” Palmosi e Sabatino Salvati e scritto dallo stesso Matteo in collaborazione con Marco Rettani. Ecco come racconta la canzone Matteo…

“Questo brano l’ho scritto perché avevo bisogno di aiutarmi, aiutarmi ad amarmi. Sono cresciuto con l’idea che da qualche parte sul pianeta Terra ci fosse la mia dolce metà e che la mia vita senza l’amore di una relazione sarebbe sempre stata incompleta.

Se devo trovare la mia dolce metà significa che anche io sono metà?

Che posso completarmi solo grazie a qualcun’altro? NO. Sono IO l’altra metà!! Secondo me il vero amore é formato da un intero più un altro intero, non da mezzo più mezzo. Io non cerco una dolce metà, ma un dolce tutto intero. L’amore non ci completa, ci arricchisce, prima però dobbiamo imparare ad amarci, perché il verbo amare deve essere usato anche come verbo riflessivo.

È più facile aggrapparsi a qualcuno che cadere da soli, ma spesso è cadendo da soli che impariamo come arrampicarci insieme. ‘La solitudine non è un vuoto da riempire ma uno spazio da ascoltare’.

Matteo Faustini 1+1 testo

Siamo come puzzle nella scatola

Tanti pezzi rotti nella società

Sembra quasi una partita di Memory Card

Trova la coppia

Siamo tutti in cerca di un’altra metà

Convinti che l’amore ci completerà

Ma ho imparato che l’amore vero in verità

È la somma di due interi e non di due metà

“Solo non puoi stare, cercati qualcuno”

Lo dicono le favole per i bambini

Perché gli eroi che restano da soli

O senza amore poi diventano i cattivi

Mai nessuno mi aveva detto

Che l’amore è un condimento

Anche senza, anche senza

Siamo buoni lo stesso

Siamo soli, oppure no?

Siamo tutti alla ricerca di un numero pari

Siamo soli, oppure no?

Siamo soli, oppure no?

Siamo tutti alla ricerca di un numero pari

Siamo soli, oppure no?

Domani cenerò

Da solo

Da solo

Ma in verità, qualcosa non va

Troppe frazioni in cerca di unità

Io sono 1 e mi credevo 0

Non voglio una dolce metà

Ma un dolce tutto intero

Solo non puoi stare, aggrappati a qualcuno

L’offerta è vantaggiosa, 2 al prezzo di 1

La vita ci fa a pezzi, pezzi difettosi

Ma siamo completi anche da soli

Mai nessuno mi aveva detto

Che l’amore è un condimento

Anche senza, anche senza

Siamo buoni lo stesso

Siamo soli, oppure no?

Siamo tutti alla ricerca di un numero pari

Siamo soli, oppure no?

Siamo soli, oppure no?

Siamo tutti alla ricerca di un numero pari

Siamo soli, oppure no?

Domani cenerò

Da solo

Da solo

L’amore ti migliora se ti basti tu per primo

Perché il verbo amare è anche riflessivo

È un intero più un intero

È un intero più un intero

Con questa canzone sto cercando di spiegare

Che siamo completi anche quando siamo

Single are

È tutto in una frase

La solitudine non è un vuoto da riempire

Ma uno spazio da ascoltare

Da solo

Da solo

Siamo soli, oppure no?

Siamo tutti alla ricerca di un numero pari

Siamo soli, oppure no?

Domani cenerò

Da solo

Da solo