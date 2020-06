E’ uscito per l’etichetta Honiro Ent il nuovo singolo di Matteo Alieno Niente, che arriva a qualche settimana da La Luce Dentro di Te (ne abbiamo parlato Qui).

Niente è un Twist sulle note del Rock’n’roll anni ’60 e vede Matteo Alieno alla chitarra acustica, a quella elettrica, pad, dobro e alla programmazione.

“’Niente’ è un brano che nel momento in cui l’ho scritto già iniziavo a ballare. Mi sono sempre chiesto perché il Twist sulle note del Rock’n’roll anni ’60 non lo ballasse più nessuno, e quindi mosso dall’entusiasmo puro ho scritto questo pezzo, si vede che in quel momento avevo bisogno di spensieratezza, ero in fissa con i Beach Boys e non volevo pensare a Niente, volevo togliermi dalla testa i miei impegni. Farlo uscire ora é molto importante per me, perché credo che avere il controllo sul proprio tempo sia l’essenza della libertà, e ora io ne ho bisogno più di prima, forse perché mi sono reso conto di quanto sia importante avere tempo a disposizione. Realizzare l’arrangiamento è stata una goduria, ci siamo divertiti a rendere attuale un genere che io ho sempre amato, il rock’n’roll.”

Online anche il video…

“Quando Lorenzo Piermattei (regista) ed io pensavamo al video ci siamo detti: ‘Non facciamo un video ufficiale come tutti gli altri, non servono a nulla, non raccontano niente’. La canzone si chiama ‘Niente’ ma noi volevamo raccontare l’importanza di non fare niente, che è qualcosa. Francesco Morrone ci ha fatti salire sul suo furgone delle meraviglie e siamo partiti fuori città, verso le cascate, il mare. Anna, la ragazza che si vede nel video, io non la conoscevo, Francesco l’ha invitata la mattina stessa prima di partire, ci siamo conosciuti in quella giornata libera, doveva solo fare delle foto e alla fine ci siamo divertiti tutti insieme. Non è un video, è il racconto di un viaggio all’insegna della libertà”.

MATTEO ALIENO NIENTE – IL TESTO

Oggi non mi va

Di litigare

Quindi è meglio se mi lasci stare

Oggi non mi va

Di contestare

Di protestare

Contro il professore

Né di professare

Oggi non mi va di studiare

Quindi dimmi che lo faccio a fare

Oggi non mi va di progettare

Di concretizzare di ricontrollare e di ricominciare da capo no > ma che noia pero che gioia la follia

tu turuttuttu turutututtuttu

Non c’è mai tempo per fare il niente che vuoi tu

tu turuttuttu turutututtuttu

non c’è mai tempo per fare il niente che vuoi

tu turuttuttu turutututtuttu

non c’è mai tempo per fare il niente che vuoi tu

Oggi non ti va di fare pace

Forse è meglio se ti lascio stare

Oggi non mi va di fare l’amore

Di farlo le ore di farlo la notte e di farlo col sole no no > Oggi non mi va recitare

Quindi è meglio se cambi canale

Oggi non mi va di guidare

Di aspettare un posto all’ombra per parcheggiare

no no ma che noia pero che gioia la fantasia

tu turuttuttu turutututtuttu

Non c’è mai tempo per fare il niente che vuoi tu

tu turuttuttu turutututtuttu

non c’è mai tempo per fare il niente che vuoi

tu turuttuttu turutututtuttu

non c’è mai tempo per fare il niente che vuoi tu