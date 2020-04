E’ uscito per Honiro Ent il nuovo singolo del cantautore Matteo Alieno La luce dentro di te.

Si tratta di un brano che arriva dopo la pubblicazione su YouTube di Rallentare, il pezzo scritto in sole 24 ore (Ne abbiamo parlato Qui).

La luce dentro di te è una canzone intima, confidenziale, in cui Matteo Alieno si mette a nudo grazie a un testo profondo e che mette in risalto un lato del cantautore che finora era rimasto un po’ nascosto.

“La luce dentro di te parla di un amore vero, intimo, in cui io mi offro in aiuto ad una persona che riesce finalmente a concedersi, che accetta la mia mano e le fa strada nella sua vita. “Quando ti spogli non sei solo nuda.” È una storia di una persona difficile e bellissima che fa parte della mia vita in modo indelebile.”

Queste le parole di Matteo Alieno che ha prodotto il brano insieme a Tony Pujia.

“Tengo molto all’arrangiamento di questo pezzo, perché è totalmente fuori dai canoni attuali: una chitarra classica, il mellotron, un violoncello, un flauto traverso e un contrabbasso. Quando lo abbiamo realizzato con i musicisti non mi interessava fare qualcosa che funzionasse, ma qualcosa di vero e senza tempo, escludendo concetti come “vecchio”, “nuovo” o di “tendenza” ma, ascoltando solo il cuore.”

MATTEO ALIENO LA LUCE DENTRO DI TE – IL TESTO

Amo questo tuo modo di essere spontanea

quando ti spogli non sei solo nuda

la tua pelle al sole è tanto chiara

ma lì dentro sei parecchio scura

e ho acceso una luce dentro di te

tu l’hai accettata e mi hai fatto strada

il tuo corpo è un mondo straordinario

ed io sono solo un piccolo astronauta

e ti cercherò tra la gente distratta

che scappa dai colpi dei fucili

ti proteggerò io dai cattivi

amo questo tuo modo di essere sbagliata

avrei mille aggettivi, per dipingerti

ma la tela è gia troppo colorata

e non serve altro per descriverti

riposa che domani sarai stanca

lo sai ti preferisco che sorridi

la mattina dentro al letto ti rigiri

ed io vorrei solo stare immobile con te

e ti cercherò tra la gente distratta

che scappa dai colpi dei fucili

ti proteggerò io dai cattivi

e ti cercherò tra la gente distratta

che scappa dai colpi dei fucili

ti difenderò io dai cattivi