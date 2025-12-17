17 Dicembre 2025
di
Alessandro Genovese
News
17 Dicembre 2025

Matilde: l’EP Rehab è un invito ad alleggerirsi liberandosi dal superfluo

Rehab è una metafora emotiva di respiro, recupero e rifondazione personale.

Matilde nuovo EP Rehab
La giovane cantautrice ticinese Matilde lancia il nuovo EP Rehab in uscita venerdì 19 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy.

L’EP è composto da sei brani e nasce come un percorso di reset e ritorno alle origini; è un invito ad alleggerirsi e a recuperare una connessione più autentica con sé stessi e con la natura, liberandosi dal superfluo.

Il progetto amplia e approfondisce il legame tra la musica di Matilde e la dimensione naturale, già centrale nella sua scrittura, trasformando la parola rehab in una metafora emotiva di respiro, recupero e rifondazione personale.

Il titolo richiama, infatti, l’idea di recovery, un recupero simbolico dalla dimensione materiale per ritornare a quella essenziale. Nei brani compaiono scenari legati alla Pachamama, alla madre terra e ad una vita più semplice, in cui si vive giorno per giorno concentrandosi solo su ciò che conta davvero.

Si tratta, quindi di un invito a seguire l’istinto, riconnettersi alle proprie origini e cercare leggerezza, sia nel sound che nel modo di stare al mondo.

Matilde – Rehab – tracklist

Odio
Guai
Papaya
Dior
Unica (feat. Germo67)
Fuori posto

Il singolo Papaya, prodotto da Madfingerz, ha anticipato la release di Rehab, brano che ha aperto una finestra sul nuovo mondo sonoro dell’artista, dove leggerezza e intensità convivono in equilibrio. La papaya, simbolo di energia vitale e libertà è la metafora di una ricerca personale e di una connessione autentica con l’ambiente.

Dal 19 dicembre entrerà in rotazione radiofonica la focus track Unica, brano nel quale la voce di Matilde e quella di Germo67 si intrecciano con naturalezza, creando un equilibrio musicale delicato ma pieno di carattere.

Matilde, inoltre, ama reinterpretare i propri brani in versioni intime, condividendo su Tiktok e sui social video che mostrano il lato più genuino del suo modo di fare musica, trovando un contatto diretto con chi la ascolta, un dialogo sincero che restituisce tutta la delicatezza e la forza del suo percorso artistico.

