E’ ora disponibile in radio e in digitale Come se fosse facile, il nuovo singolo di Massimo Bigi, che per l’occasione ha coinvolto l’amico Enrico Ruggeri.

Massimo Bigi ha 62 anni, ma come si dice spesso l’età conta poco quando ci sono passione e amore per la musica. Come se fosse facile anticipa l’album Bestemmio e Prego (Anyway Music), in arrivo il 16 ottobre.

Massimo Bigi, detto ilBigi, ha deciso di pubblicare il suo primo disco, supportato proprio dall’etichetta di Enrico Ruggeri. L’amico e collega ha deciso di investire nel suo estro creativo e nella sua sensibilità, andando oltre le logiche del mercato discografico.

“Come se fosse facile” è stato uno dei primi brani che ilBigi aveva fatto ascoltare a Enrico, una canzone dal sound rock che racconta la fatica di far finta che vada tutto bene, quando invece si sta solo aspettando che qualcosa cambi. Con questo progetto discografico, ilBigi emerge da dietro le quinte per dimostrare a tutti che non esiste un posto giusto o un momento giusto per fare arte.”

Queste le parole di Enrico Ruggeri.

MASSIMO BIGI

Massimo Bigi nasce a Castiglione del Lago (Perugia) il 26 aprile 1958. Nel 1993 diventa direttore di produzione di Enrico Ruggeri, nell’anno in cui il cantautore milanese trionfa al Festival con Mistero. Successivamente il suo ruolo si trasforma in quello di tour manager.

Massimo Bigi ha anche pubblicato due libri: Grand Hotel des Guitar e Giocando col tempo.