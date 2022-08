Marracash: continua a suon di sold out il tour e arrivano tre nuove certificazioni FIMI

Marracash scaletta tour 2022 ricca dei suoi successi del passato ma, soprattutto, dei brani estratti dagli ultimi due dischi, Persona e Noi, Loro, Gli altri, dischi che hanno permesso all’artista di conquistare nuovo pubblico e centinaia di migliaia di copie vendute e, di conseguenza, certificazioni.

Le ultime sono arriva lunedì 1 agosto: il sesto disco di platino per l’album Persona, il triplo disco di platino per Santeria, disco in duo con Guè, e il triplo disco di platino per il singolo Love, sempre con Guè.

Successo che è anche live con il PERSONE TOUR, organizzato da Friends & Partners, una tournée con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, che vede l’artista live sui palchi outdoor per tutta l’estate e, da settembre, nei palasport più importanti della nazione e nella magica Arena di Verona. Già registrati sold out per 15 dei 17 concerti nei palazzetti italiani.

Clicca in basso su continua per calendario delle date e scaletta.