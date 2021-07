Marlene Kuntz tornano live con il Post Pandemic Tour. Info e date.

Marlene Kuntz, al via l’8 agosto il Post Pandemic Tour.

Dopo i tre concerti dell’estate 2020, la band cuneese torna on stage. Per l’occasione sarà accompagnata alla batteria da Sergio Carnevale (Bluvertigo).

“Lo scorso anno suonammo tre soli concerti in estate.

Il titolo del tour (Andrà tutto bene?) era ovviamente ironico. Il concerto era molto bello ed emozionante, e sull’impianto di quello porteremo in giro la nostra musica questa estate. Canzoni sottilmente inquiete e mediamente adatte a interpretare lo stato confusionale in cui è piombata l’umanità, con una dose magnifica di propellente implosivo pronto a tramutarsi in esplosivo, nonostante l’obbligo ancora vigente di suonare per un pubblico seduto. Senza far soffrire troppo le persone costrette alla necessità di non alzarsi, proveremo a dar loro una scossa interiore in grado di non far rimpiangere la voglia di danzare e urlare a squarciagola.”

Queste le prime date confermate.

MARLENE KUNTZ – Post-pandemic tour

8 Agosto – CARPI (MO), Piazza dei Martiri

12 Agosto – CASTRIGNANO DE’ GRECI (LE), Kascignana Music Fest 13 Agosto – METAPONTO (MT), Castello di Torremare

18 Agosto – AGRIGENTO, Ellenic Music Festival

20 Agosto – RIONERO IN VULTURE (PZ), Vulcanica Live Festival

28 Agosto – FIRENZE, Ultravox Firenze

4 Settembre – CAPOTERRA (CA), Anfiteatro Parco Urbano

9 Settembre – ROMA, Cavea Auditorium Parco Della Musica

11 Settembre – MILANO, Circolo Magnolia

I concerti saranno organizzati nel pieno rispetto dei protocolli atti a contrastare la pandemia da Covid-19.

