In occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2020-2021, è stato confermato il Festival di Sanremo 2021. Svelate le date.

Sarà disponibile dal 24 luglio il nuovo singolo degli Zero Assoluto Fuori Noi feat. Gazzelle. Un brano per festeggiare 25 anni di carriera.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Spotify e le piattaforme streaming oggi sono il mezzo più importante per raggiungere il pubblico. Come? Ne parliamo con Paolo Mantini, CEO di Matchfy.io.

di Massimiliano Longo

Elettra Lamborghini: Musica e la critica musicale... rimane

Elettra Lamborghini si arrabbia per una critica al suo nuovo singolo con Giusy Ferreri, La Isla. E a me viene voglia di scriverle, così, d'istinto...Ma prima riassumiamo quel che è successo. Un blog che parla di musica pagella i nuovi singoli in uscita e, a La Isla, dà 2, come alla collega Baby K.Sospetto che...