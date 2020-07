Mare Culturale Urbano: il programma della settimana dal 20 al 26 luglio

Prosegue la programmazione culturale estiva del Mare Culturale Urbano denominata Il Lungomare di Milano (ne abbiamo parlato Qui).

E’ passato poco più di un mese dalla riapertura e fin dai primi giorni

il centro di produzione artistica di via G. Gabetti 15 a Milano ha registrato un grande successo di presenze e numerosi sold-out per gli appuntamenti proposti.

Anche la settimana tra il 20 e il 26 luglio sarà ricca di spettacoli e musica, tra concerti, dj set e karaoke, in una vera e propria spiaggia in città.

Tutti gli eventi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento. Sono previsti solo posti a sedere con servizio al tavolo o in spiaggia e un doppio spettacolo, eccetto i dj set.

L’ingresso ad ogni evento è gratuito e la prenotazione è fortemente consigliata.

MARE CULTURALE URBANO – PROGRAMMA 20 – 26 LUGLIO

LUNEDÌ 20 LUGLIO

Dj set che non si balla con MISSIN RED

MARTEDì 21 LUGLIO

presentazione dei libri I Camillas. La storia della musica del futuro e Nel tempo di uno spazio con RUBEN CAMILLAS e DAVIDE PASSONI

e in diretta dal Chiostro del Piccolo Teatro proiezione dello spettacolo L’AMACA DI DOMANI UNPLUGGED – Considerazioni In Pubblico Alla Presenza Di Una Mucca di e con MICHELE SERRA

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

Cernusco Jazz a Mare con GABRIELE COMPARE 4TET e cinema all’aperto con 1917

GIOVEDÌ 23 LUGLIO

Raster Acustico con THE PSYCHEDELIC PREACHER’S CLUB e cinema all’aperto con GLI ANNI PIÙ BELLI

VENERDÌ 24 LUGLIO

Karaoke condiviso da crociera e cinema all’aperto con GAMBERETTI PER TUTTI

SABATO 25 LUGLIO

Dj set di TOWSEA e cinema all’aperto con JUMANJI

DOMENICA 26 LUGLIO

Una classica estate al mare con CHIARA PASQUALINI La domenica italiana con TEO MANZO CANTA DE GREGORI e cinema all’aperto con ODIO L’ESTATE

Le proiezioni degli spettacoli teatrali per la rassegna Spazi di teatro e dei film per la rassegna Cinema all’aperto in cuffia si terranno in Piazza Cenni di Cambiamento.

È possibile acquistare i biglietti per il cinema in loco oppure online sul sito www.movieday.it/cinema/index?cinema_id=115