Marco Mengoni, è partito il tour nei palazzetti 2022: la scaletta della data zero di Mantova

Ieri sera, 2 ottobre, è partito dalla Grana Padano Arena & Theatre di Mantova il nuovo tour nei palazzetti di Marco Mengoni: l’artista originario di Ronciglione si è esibito di fronte al suo fedelissimo pubblico (l’Esercito) interpretando tutti i suoi più grandi successi, con una scaletta che in realtà rispetto al recente tour negli stadi non si è discostata poi di molto.

A rivelare la setlist completa della serata andata in scena ieri con la data zero di Mengoni live 2022 è la pagina fan Mengoni on tour. Qui sotto trovate la lista completa dei pezzi presentati sul palco dall’artista.

Scaletta Data Zero Marco Mengoni Live 2022

Cambia un uomo

Esseri uman

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona Vita

Marco Mengoni, proprio ieri sera, aveva condiviso sui social un piccolo spoiler delle prossime tappe del tour in arrivo, rivelando che rispetto al tour negli stadi aveva aggiunto anche Una canzone triste. I fan, neanche a dirlo, sono entusiasti della scelta. Per il resto, il cantante ha deciso di presentare per la prima volta dal vivo anche alcuni pezzi inclusi nel suo nuovo attesissimo album Materia (Pelle) in uscita in tutte le piattaforme streaming, nei negozi e negli online store il prossimo 7 ottobre. Tra questi troviamo In città e Ancora una volta, oltre alla già arcinota Tutti i miei ricordi.

Le prossime tappe del tour di Mengoni

Mantova rappresenta solo il primo step di un nuovo percorso live dell’artista, che proseguirà il prossimo 5 ottobre con la prima vera tappa del tour al Forum di Assago di Milano. Stasera, inoltre, Mengoni sarà il bis a Mantova. Qui sotto il calendario del tour 2022 di Mengoni aggiornato.

3 ottobre 2022 – MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // SOLD OUT

5 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

7 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

8 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

10 ottobre 2022 – MILANO (Mediolanum Forum)

12 ottobre 2022 – TORINO (Pala Alpitour) // SOLD OUT

14 ottobre 2022 – BOLOGNA (Unipol Arena) // SOLD OUT

16 ottobre 2022 – PESARO (Vitrifrigo Arena) // SOLD OUT

18 ottobre 2022 – FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

21 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport) // SOLD OUT

22 ottobre 2022 – ROMA (Palazzo dello Sport)

27 ottobre 2022 – EBOLI (Palasele)