Marco Mengoni a Propaganda Live: "Sarei felice se a Sanremo 2022 vincesse..."

Marco Mengoni, ospite su La7 a Propaganda Live, ha fatto ascoltare alcuni dei brani suo nuovo album e, interrogato sul cast del Festival di Sanremo 2022, ha manifestato una sua personale preferenza.

Mengoni è uscito due settimane fa con il suo nuovo album, il primo di una trilogia, Materia (Terra), debuttando al secondo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti in Italia.

Del disco, degli autori e dei produttori ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo mentre qui potete trovare la nostra videointervista.

Marco Mengoni Sanremo

Per quel che riguarda il suo rapporto con Il Festival di Sanremo, Marco è stato in gara nella kermesse per due volte. Il debutto, subito dopo la vittoria a X Factor, nel 2010 con Credimi ancora, brano con cui si classificò al terzo posto. Tre anni dopo il ritorno e la vittoria.

Non faccio Sanremo dal 2013, quando vinsi con L’essenziale, poi sono andato ospite negli anni.

Queste le sue parole nel corso della sua ospitata a Propaganda Live. Interrogato sui nomi del cast di Sanremo 2022 Mengoni ha manifestato una preferenza personale…

Non faccio pronostici, sbaglierei di sicuro, vado a cuore… per amicizia diciamo che sarei molto contento se vincesse Elisa.

Chissà se Marco ci prenderà. Del resto per Elisa sarebbe un sogno sopratutto il poter sdoganare la propria musica grazie all’Eurovision Song Contest.