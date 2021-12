MARCO MENGONI: torna il podcast dell’artista, con Lilli Gruber ospite della prima puntata

Marco Mengoni torna domani, giovedì 16 dicembre, con il suo podcast Il Riff di Marco Mengoni, dopo il successo della prima stagione.

L’artista ha annunciato con un trailer ufficiale (https://lnk.to/Riff_Trailer) il grande ritorno con le nuove puntate:

“Ho iniziato questo podcast chiedendomi quale fosse il riff nella vita delle persone, nella mia e in quella degli altri. Vi ho fatto ascoltare i loro, ma non vi ho mai svelato il mio. Allora eccomi qui. Il mio è l’emotività. Sono molto più emotivo di quanto pensassi di essere e riparto con questa consapevolezza, per cercare nuove persone che abbiano voglia di raccontarmi il loro riff”.

Per questa ripartenza con i fiocchi, Mengoni ha invitato come sua ospite Lilli Gruber.

Il riff di Marco Mengoni e caposaldo di questa nuova stagione è l’emotività. Nella prima puntata il cantautore e la nota giornalista dibatteranno di questo tema, partendo dal libro di Lilli Gruber La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità (Rizzoli). Saranno affrontati i concetti di responsabilità, verità, indipendenza nella vita personale e professionale, dell’importanza dell’informazione e di come è cambiato il modo di veicolarla e di accoglierla, sempre con uno sguardo alla carriera della Gruber, protagonista del racconto dell’attualità.

Il Riff di Marco Mengoni è il primo podcast realizzato da un artista italiano

Nella prima stagione – del 2019 – Marco Mengoni ha chiacchierato con politici, personaggi del mondo dello spettacolo, dal digitale alla televisione, dallo sport alla scienza. Tra i tanti Beppe Sala, Neri Marcorè, Antonio Dikele Distefano, Alessandro Cattelan, Vincenzo Mollica, Paolo Nespoli e Paola Cortellesi.

Il cantautore ha indagato, insieme a loro, il significato di riff:

“Ascoltando tanta musica, ho iniziato a pensare alla potenza del riff, quando funziona e quando è fatto bene. Così mi sono chiesto: che cosa è un riff nella vita di una persona? Una cosa che ti caratterizza, nella vita come nel lavoro, una costante che ognuno riconosce in sé stesso. L’ho chiesto prima di tutto a me e credo di aver trovato la mia risposta… poi mi è venuta voglia di chiederlo agli altri”.

La nuova stagione de Il Riff di Marco Mengoni sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme di streaming e podcast e arriva a pochi giorni di distanza dall’uscita di Materia (Terra), il nuovo album di Marco Mengoni.

Marco Mengoni sarà inoltre protagonista dei suoi primi live negli stadi nell’estate 2022. Marco negli Stadi, organizzato e prodotto da Live Nation, sarà il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti sono già disponibili.

Radio Italia è la radio partner del tour.