Un 2023 tra ritorni e santi per Marco Mengoni: da quello a Sanremo allo Stadio San Siro

Marco Mengoni, dopo l’esordio avvenuto a giugno del 2022 (vedi qui) tornerà ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano l’estate prossima. Nell’attesa l’artista tornerà anche sul palco del Festival di Sanremo, a dieci anni dalla vittoria con L’essenziale, e lancierà la terza e ultima parte del suo progetto discografico Materia.

Il ritorno a San Siro avviene dopo il sold out da oltre 54.000 persone del mese di giugno scorso. Questo nuovo appuntamento sarà la data conclusiva del Marco negli stadi 2023 e si terrà l’8 luglio prossimo.

Per quel che riguarda il Festival si vociferava ormai da diverse settimane della presenza di Marco Mengoni.

Il cantautore con all’attivo 13 anni di carriera, 7 album in studio e 9 tour live (tra cui gli stadi della scorsa estate, il tour nei palazzetti tutto sold out appena concluso, e il nuovo tour negli stadi che lo attende la prossima estate), ha scelto di tornare sul palco di Sanremo, un posto fondamentale per il suo percorso artistico, visto che dieci anni fa, nel 2013, vinse con L’essenziale dopo essere salito sul podio nel 2010.

Nel tour negli stadi, con conclusione quindi a San Siro, il cantautore porterà live oltre ai suoi successi, tutti i brani della trilogia Materia. Trilogia che si concluderà con l’ultimo capitolo, a marzo prossimo.

Queste le date negli Stadi:

17 giugno Bibione (DATA ZERO) NUOVA DATA

20 giugno Padova

24 giugno Salerno

28 giugno Bari

1 luglio Bologna

5 luglio Torino

8 luglio Milano

Il tour è organizzato e prodotto da Live Nation







Foto di Alessio Boni