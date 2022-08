Marco Mengoni: dopo il Metaverso tocca a TikTok... arriva il Social Movie del tour negli stadi

Marco Mengoni negli Stadi, il tour che ha visto il cantautore di Ronciglione conquistare i templi dello sport italiano, San Siro a Milano e l’Olimpico a Roma, diventa un Social movie per la piattaforma più usata dai giovani, TikTok.

Mengoni, ad oggi l’artista con più copie vendute (contando singoli, album e collaborazioni) tra quelli lanciati da un talent show, continua così a sperimentare modi sempre diversi di coinvolgere i suoi fan sfruttando le nuove tecnologie.

Lo scorso mese di maggio era stata la volta del Metaverso, lo spazio virtuale in cui il cantautore ha organizzato un vero e proprio party per lanciare il singolo No stress (vedi qui). Ora tocca a TikTok e, se già il Metaverso aveva scatenato le fan, anche con commenti esilaranti su Twitter (“Fantastica giornata a tutti i fan di Mengoni che si sentono dei vecchiardi ed oggi dovranno combattere col Metaverso…” oppure “ho sempre schifato ogni tipo di videogioco e oggi mi ritrovo a correre nel metaverso per prendere dei vinili solo per il signor mengoni marco, se non è amore questo non so cosa sia allora…“), siamo certi che il suo “esercito” farà lo stesso anche con questo Social Movie.

Marco negli Stadi Social Movie sarà il primo video collettivo di un tour musicale realizzato i video postati su TikTok con l’hashtag #MarcoNegliStadi (video che hanno raggiunto quasi quota 18 milioni di visualizzazioni).

L’appuntamento per rivivere alcuni dei momenti più belli del tour negli stadi di Marco Mengoni è fissato per venerdì 2 settembre alle ore 20 sul profilo TikTok dell’artista che trovate qui.

Nel frattempo girano diversi rumors che vedrebbero Mengoni di ritorno in gara al Festival di Sanremo a 10 anni esatti dalla vittoria con L’essenziale. Quella del 2013 è stata ultima partecipazione alla kermesse come artista in gara.

Quel che è certo è che Marco Mengoni tornerà live a inizio ottobre (qui le date) lanciando la seconda parte della sua trilogia discografica Materia. Il terzo e ultimo disco arriverà invece a marzo 2023.

Foto di copertina di Lorenzo Posocco