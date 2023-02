Marco Mengoni dopo Sanremo conquista tutte le classifiche possibili. Scopriamo i primi traguardi

Marco Mengoni trionfa ancora una volta con il brano Due Vite, vincitore del 73° Festival di Sanremo e della serata Cover, e questa volta lo fa in tutte le classifiche.

Partiamo dai risultati del singolo, scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella e Davide Simonetta e prodotto da E.D.D. e d.whale.

Il brano è infatti il più trasmesso in radio (fonte EarOne) e ha debuttato al primo posto delle classifiche di streaming e download, raggiungendo addirittura la posizione #49 della global chart di Spotify. Inoltre il pezzo è presente nelle top chart di 54 paesi del mondo, confermando il grande successo di Marco anche a livello internazionale.

Un dato, quest’ultimo, che fa ben sperare visto che l’artista il 13 maggio 2023 rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest nella città di Liverpool.

Molto bene anche il videoclip ufficiale di Due vite che ha raggiunto ben 20 milioni di visualizzazioni su YouTube, insieme alla performance sul palco dell’Ariston. Questo successo precede l’uscita dell’ultimo capitolo della sua trilogia Materia, la cui uscita non è ancora stata annunciata, e il tour Marco negli stadi per il quale sono già stati venduti ben 210mila biglietti (qui per le date).

Ricordiamo che, oltre alla vittoria al Festival di Sanremo 2023 e quella nella serata delle cover con Let it be, Marco Mengoni ha ricevuto anche il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra del Festival.

Un successo anche social: Marco è stato anche l’artista con il maggior numero di interazioni sui social durante tutta la settimana del Festival, registrando oltre 7 milioni di interazioni e la maggiore crescita di follower.

Insomma quella di Marco Mengoni è di sicuro una carriera musicale che continua a essere tra le più brillanti e di successo del panorama italiano.

Foto di Andrea Bianchera