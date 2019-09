Marco Masini in arrivo una nuova collaborazione con Ambra Angiolini?

Marco Masini e Ambra Angiolini. Da diversi mesi, è noto, Marco Masini è impegnato in studio di registrazione per lavorare al suo nuovo album un disco che dovrebbe uscire tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. E ieri il cantautore ha decisamente incuriosito i suoi fan pubblicando una foto in studio di registrazione con la sua amica Ambra Angiolini.

Il post pubblicato dal cantautore lo ritrae davanti ad un microfono con Ambra in una posa in stile film poliziesco in cui i due simulano il gesto della “pistola”. Del resto Ambra nella sua carriera di attrice non è nuova a ruoli di questo tipo, l’ultimo nella fiction Mediaset, Il Silenzio dell’acqua.

Questa la dicitura postata da Marco Masini per accompagnare lo scatto:

“Grazie Ambra per avermi fatto ballare nel tuo disco”

Insomma un post che dice tutto e niente. Che una nuova collaborazione sia realmente in arrivo tra i due?

Marco Masini e Ambra Angiolini sono infatti amici nella vita da diversi anni e la ragazza nel 2001 non solo fu la protagonista del video del singolo Il Bellissimo mestiere, ma fu scelta dal cantautore anche per esserne la protagonista.

MARCO MASINI E AMBRA ANGIOLINI COLLABORAZIONE IN VISTA?

Per il momento, sia chiaro, si può solo muoversi nel campo delle ipotesi con il rischio ovviamente di essere totalmente smentiti.

Ma cosa potrebbe esserci in vista per i due artisti?

Masini parla di “tuo disco” riferendosi ad Ambra, quindi IPOTESI 1 la Angiolini potrebbe tornare a cimentarsi nei panni della cantante. Del resto Ambra incise quattro album dal 1995 al 2000 (vedi qui) vendendo centinaia di migliaia di copie.

È anche vero che negli a seguire l’artista stessa ha più volte dichiarato che quel capitolo della sua vita si è definitivamente chiuso nel 2000.

In realtà qualche sporadica prova da cantante c’è stata anche negli anni a seguire…

Nei musical per esempio (Emozioni, sulle canzoni di Lucio Battisti), in tv (la sigla di Stasera niente Mtv scritta per lei da Mauro Di Maggio) e, la più recente, in duetto con Syria nella riproposizione di Io te Francesca e Davide, brano della Angiolini inserito nell’album Ritmo vitale del 1998.

L’IPOTESI 2 vedrebbe Ambra coinvolta per un duetto nel nuovo disco di Marco Masini. Del resto come dire no ad una richiesta del suo grande amico?

IPOTESI 3… ci stanno semplicemente, scusate il termine, coglionando con ironia. Del resto già la dicitura di Marco “avermi fatto ballare nel tuo disco…” accompagnata dall’emoticon che rappresenta una risata a crepapelle.

Insomma per una volta anche noi brancoliamo nel buio, altro che posa da detective… una cosa però è certa, i fan di entrambi gli artisti sarebbero felici di vedere tornare a collaborare Marco Masini e Ambra Angiolini. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi…