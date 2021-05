Marco Masini in concerto: “Ci siamo accorti di quanto è importante la felicità e avere accanto qualcuno” (Scaletta)

Un concerto in streaming non potrà mai sostituire l’emozione del live. Ma è vero che ci sono artisti che con la forza della loro musica sono capaci di toccare certe corde dell’anima e di farle vibrare. È il caso di Marco Masini che nella serata di domenica 9 maggio è stato protagonista di un concerto in streaming in diretta dal Teatro della Pergola di Firenze.

“Oggi dicendo le cose più piano, qualcuno mi ascolterà di più!”

Uno speciale live a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

“Avevamo programmato di fare un tour bellissimo per festeggiare 30 anni di musica. Quando ho sentito i miei musicisti abbiamo pensato di fare qualcosa per noi, ma anche per qualcun altro. Per tutti voi perchè ci mancate e tanto e perchè vi manca la musica dal vivo. Ma lo facciamo anche per noi per ritrovare sintonia, anima. Lo facciamo per chi ha bisogno di attenzione, perchè il virus ha portato un senso di frustrazione nella nostra quotidianità. Lo facciamo per i bambini che sono tutto. Sono il nostro futuro, la nostra speranza. Ci sono bambini che hanno bisogno di coccole e affetto e sentono il bisogno di abbracciare qualcuno.”

La scenografia è minimale e i giochi di luci mettono in risalto la bellezza della location. Le immagini del live sono arricchite da alcuni scorci della città di Firenze.

La scaletta è ricca dei grandi successi del passato, ma non mancano anche i brani del repertorio più recente.

“Tornare insieme in questa dimensione ci porta a pensare a quello che è successo in questo anno maledetto che ha diviso le nostre storie, i nostri cuori.”

Un set elettroacustico in cui il suono del pianoforte di Marco Masini arricchisce il suono che si fa spazio nel vuoto, in cui si avverte un irreale eco.

“Ci siamo accorti di quanto è importante la felicità e avere accanto qualcuno.”

Marco Masini è un cerimoniere dell’anima e con la sua consueta maestria racconta storie in un momento in cui l’animo umano ha bisogno di rigenerarsi proprio grazie alle narrazioni quotidiane. Un percorso di oltre trent’anni di canzoni, che per il cantautore toscano iniziò nel 1990 con la vittoria tra i Giovani al Festival di Sanremo con Disperato.

“Sono passati trent’anni, ma io credo che tornando indietro con la mente si riescano sempre a trovare i profumi della prima emozione. Io l’ho vissuta su un palco, quello più prestigioso.”

Il picco emotivo si raggiunge quando Marco intona Caro Babbo, storico brano dedicato al padre, scomparso lo scorso anno.

“Credo di essere cambiato tanto e di avere imparato tanto. La vita mi ha messo a disposizione tante cose che mi hanno fatto capire che siamo sempre noi a decidere il nostro cammino. Dare la colpa agli altri è la cosa più sbagliata. Ascoltare chi ha più vita di te è sempre importante. Più cresciamo ci accorgiamo che i genitori sono l’unico faro vero della nostra vita.”

MARCO MASINI IN CONCERTO – LA SCALETTA

“La musica deve farci ritrovare. Quando ricorderemo questo momento, sono sicuro che lo vivremo solo come un brutto incubo.”

Sul palco con Marco Masini Cesare Chiodo (direzione musicale, chitarra e basso), Massimiliano Agati (Percussioni), Lapo Consortini (Chitarra acustica e classica, computer, Ideazione sonora).

