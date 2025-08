Marco Carta salta una data del tour: ricoverato a Milano. Il team dell’artista rassicura i fan

Marco Carta costretto al ricovero ospedaliero: salta una data del tour, ma rassicura i fan e promette di tornare presto sul palco.

Domenica 3 agosto 2025 il cantante si sarebbe dovuto esibire a Porto Torres in provincia di Sassari quando, nel primo pomeriggio, è arrivato lo stop.

Ricovero per Marco Carta: salta la data di Porto Torres

Imprevisto di salute per Marco Carta, attualmente in tour in tutta Italia con una serie di date che lo hanno riportato in contatto diretto con il pubblico. Nella giornata del 3 agosto, l’artista è stato ricoverato presso l’ospedale San Donato di Milano, rendendo necessario l’annullamento dell’esibizione prevista a Porto Torres.

A comunicarlo è stato direttamente lo staff del cantante attraverso i canali social ufficiali, spiegando che le condizioni sono stabili, ma che, per precauzione, i medici hanno deciso di trattenerlo in degenza fino al giorno successivo.

Le parole dello staff: “Ha provato fino all’ultimo”

Nel comunicato si legge che “Marco ha tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza”, ma che alla fine è stato necessario sospendere la tappa. L’artista ha comunque voluto far sentire il suo affetto al pubblico, ringraziando i fan per la vicinanza e promettendo una pronta guarigione.

Il team è già al lavoro per trovare una nuova data per l’esibizione di Porto Torres, che Marco desidera recuperare a tutti i costi.

Prosegue il tour estivo: le prossime date

Il tour di Marco Carta, partito a maggio, prevede una trentina di date in giro per l’Italia. Questi i prossimi appuntamenti ad oggi confermati:

12 agosto – Oliveto Lucano (MT)

20 agosto – San Martino D’Agri (PZ)

23 agosto – Chiaravalle (CZ)

24 agosto – Selargius (CA)

28 agosto – Ragusa (RG)

L’artista, che ha sempre avuto un legame speciale con il suo pubblico, ha ricevuto in queste ore centinaia di messaggi di affetto e incoraggiamento. Il tour di Marco Carta continuerà regolarmente dopo il periodo di riposo consigliato dai medici.