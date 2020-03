E’ uscito il nuovo singolo di Mara Sattei Nuova Registrazione 527 (Arista / Sony Music Italy), prodotto dal fratello tha Supreme.

Il brano arriva dopo gli ottimi riscontri dei precedenti Nuova Registrazione 326 e Nuova Registrazione 402 (ne abbiamo parlato Qui), prime tracce ufficiali della cantautrice uscite nel 2019 e che a oggi hanno superato quota 10 milioni di stream.

Il nuovo singolo di Mara Sattei Nuova Registrazione 527 testimonia ulteriormente l’affinità con il fratello ed è uno sfogo personale della cantautrice. Il brano parla di una storia d’amore finita male e descrive il tempo come un tiranno dal quale vorremmo fuggire. Una lettera a sé stessa che è il proseguimento di un viaggio introspettivo che lega anche i due precedenti singoli.

Il brano è accompagnato da un videoclip realizzato in Marocco da Enea Colombi.

MARA SATTEI NUOVA REGISTRAZIONE 527 – IL TESTO

Fiori di carta nei vasi

Sorrisi stampati sopra una post card

E giacche di seta poggiate

Sulle lancette del tempo che passa

Ma restiamo soli a cercare

L’alba riflessa

Sto fuori di testa

Per quello che a te può importare

Lasciami lasciami lasciami

Stare con me

A stare ferma

Come un ferma carte

Sopra un agenda

Ma chi frena e parte

Prima rallenta

Poi la pioggia batte

Io scalo in terza

La luce accecante

Su una discesa

Lui la prende male

Io scrivo a penna

La mia vita a volte vuole stupirmi

Tipo gare in moto

Quando s’impenna

Ehy ehy ehy

Trema per terra da un terremoto

Cola vernice su un cielo grigio

Si le volte che ho perso per stare a fuoco

Su cose che avessi perso avrei vinto

Ma noi poi siamo attesi come l’ignoto

Si sopra le ciglia mi sdraio e cullo

Poi riflessi negli occhi come una foto

Che chiudo per restare sola al buio

Fiori di carta nei vasi

Sorrisi stampati sopra una post card

E giacche di seta poggiate

Sulle lancette del tempo che passa

Ma restiamo soli a cercare

L’alba riflessa

Sto fuori di testa

Per quello che a te può importare

Lasciami lasciami lasciami

Stare con me

Chiudo a chiave e poi stringo

Denti d’oro poi in tinta

Brilla

Pietre sopra ad un dito

Gelo qua alle sei

cerco i sogni miei

Mento ma poi sono in un tilt no

Penso troppo è solo un appiglio

Spillo

Il cuore se poi no mi ci impiglio

Strillo

Spari e sirene nel chiasso di qualche frame

Poi guardassi oltre a ciò che ho visto

Passo da astri accesi e poi un abisso

Sto tra i fili appesi e corro il rischio

E poi mi fisso

Stesso disco

I riflessi persi da una scia

Che io seguo a tratti e vado via

Te mi chiedi dov’è casa mia?

Fuori lì sto

Poi capisco