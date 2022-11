Manuel Auteri dedica al figlio Lorenzo il suo quarto album, “ToToE”

È fuori, in contemporanea con il singolo Strano, ToToE, il quarto album del cantautore e discografico Manuel Auteri.

Sono passati 8 anni e mezzo dalla pubblicazione dell’ultimo album dell’artista, anni in cui Manuel ha continuato a scrivere canzoni ma si è dedicato prevalentemente alla sua casa discografica, la SanLucaSound, etichetta con sede nel bolognese da cui sono passati moltissimi artisti prodotti da Manuel e dal socio Renato Droghetti.

L’album ToToE è un omaggio al figlio di Manuel Auteri, Lorenzo, il quale, da piccolo, non sapeva dire la parola telefono. Da qui il significato del titolo. Ecco come il cantautore racconta questo disco:

“Non ho mai abbandonato la mia chitarra e la mia tastiera, per me è impossibile non ‘fotografare’ i momenti della mia vita e in questi anni sono successe tante cose, perfino la più bella che potesse accadere: diventare papà.

Sono davvero orgoglioso di ToToE, è nato in casa, con le mie bozze registrate sul computer mentre Renato era alle prese con tutte le svariate produzioni nel nostro studio. Così, tra i tanti giovani che cerchiamo di lanciare ogni giorno e i tanti grandi della musica italiana che abbiamo avuto il piacere di avere da noi, siamo riusciti a finire il progetto.

Il primo singolo estratto è ‘Strano’, accompagnato dal video girato da Rodolfo Rod Mannara con la partecipazione della pittrice Alison Geremia. Seguiranno altri singoli e video nel corso dei prossimi mesi.“