Manuel Aspidi lancia il nuovo singolo Let out this light

Manuel Aspidi lancia un nuovo brano dal suo ultimo Ep Libero (I’m free), uscito a maggio. Il singolo si chiama Let out this light ed è in rotazione radiofonica dal 14 ottobre 2019. Dalla stessa data il brano è disponibile negli store digitali, mentre su YouTube si può vedere il videoclip ufficiale.

Let out this light è una intensa ballata d’amore, scritta da Julian V. Hinton (autore, arrangiatore e produttore che ha collaborato con Trevor Horn, Seal e Robbie Williams). La canzone racconta la potenza del sentimento per eccellenza, l’amore.

Il brano è nato dalle idee e dalla collaborazione di Alan Clark, Phil Palmer (rispettivamente, tastierista e chitarrista dei Dire Straits), Mickey Feat e, appunto, Julian V. Hinton. Let out this light è stata custodita gelosamente in un cassetto per oltre 20 anni in attesa dell’interprete più adatto, che Hinton ha individuato in Manuel Aspidi. A questo proposito, il cantante non ha fatto mistero di ritenere “un onore e un grande regalo” l’essere stato scelto per interpretare il brano.

Manuel Aspidi racconta così Let out this Light: “una canzone che da subito ho fatto mia sia musicalmente, avendo delle sonorità soul che permettono di esprimere la mia vocalità, sia nelle parole perché credo che in amore, così come nella vita, si debba far uscire la luce che si ha dentro”.

Il singolo è il terzo estratto dall’Ep Libero (I’m free), uscito per l’etichetta discografica londinese Thomas Music & Art. Il brano segue a Un angelo per me e al pezzo che dà il nome al disco, che ha superato 120.000 streaming su Spotify e il cui video ha registrato circa 700.000 visualizzazioni su YouTube.

Let out this light, il video

La canzone Let out this light è accompagnata da un videoclip, diretto da Andrea Roma e disponibile su YouTube dal 14 ottobre. La clip racconta l’estasi e l’inquietudine dell’amore attraverso l’incontro di due ballerini che volteggiano e si rincorrono.

Il video è stato girato nella città natale di Manuel, Livorno. Nella clip compaiono le più belle e caratteristiche location della città: la Terrazza Mascagni, Fortezza Vecchia e Villa Mimbelli. Il cantante ha voluto così rendere omaggio alle sue radici, portandole con sé nel viaggio che il brano farà per il mondo.

Il videoclip di Let out this light è destinato ad essere trasmesso su MTV USA e in 750 emittenti in tutto il mondo. Ecco qui di seguito la clip.

Manuel Aspidi – Let out this light – Video

Manuel Aspidi, il tour

All’uscita del singolo Let out this light, farà seguito una tournée. Quest’inverno, Manuel Aspidi sarà infatti impegnato con il suo primo tour teatrale. Ad oggi, non sono disponibili ulteriori informazioni al riguardo. L’unica cosa che si sa, è che la data zero del tour si terrà a Livorno.

Per ogni tappa verrà istituita una raccolta fondi destinata a I Sogni di Jo, una bambina livornese che per poter camminare dovrà effettuare un’importante e costosa operazione in Florida a causa di una grave malattia.

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram di Manuel Aspidi.