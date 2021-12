Manuel Agnelli debutta da solista con “La profondità degli abissi” per il film su Diabolik

Manuel Agnelli La profondità degli abissi e Pum pam sono i due brani che segnano il debutto da solista per il leader degli Afterhours. Due canzoni che escono giovedì 2 dicembre e che fanno parte della colonna sonora del film su Diabolik diretto dai Manetti Bros e in uscita il 16 dicembre.

Ad annunciare l’uscita per Island Records è stato lo stesso Agnelli su Instagram:

La profondità degli abissi” e “Pam Pum Pam” i brani che ho avuto il piacere di comporre per la colonna sonora di Diabolik, il film dei Manetti bros. dal 16 dicembre al cinema. Un ritorno nelle sale cinematografiche e un debutto da solista a 55 anni. Fuori giovedì 2 dicembre.

Manuel Agnelli La profondità degli abissi nel film su Diabolik

Manuel presenterà in anteprima La profondità degli abissi nel corso della semifinale di X Factor 2021 in onda giovedì 2 dicembre.

Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in formato digitale e in doppio vinile la colonna sonora di Diabolik, in uscita su etichetta Carosello Records e curata dai musicisti e compositori Pivio e Aldo Scalzi.

Edita da EDIZIONI CURCI e CREUZA, la colonna sonora originale del film è stata pensata e concepita alla fine del 2019, per poi essere realizzata nel 2020 «avendo come fonte d’ispirazione certe soluzioni timbriche adottate da Bernard Herrmann e con un occhio di riguardo alle atmosfere “action” tipiche di compositori come Lalo Schifrin», raccontano Aldo De Scalzi e Pivio (nome d’arte di Roberto Giacomo Pischiutta).

La colonna sonora, inoltre, è stata sviluppata attorno ad un tema centrale ricorrente «perché un personaggio così iconico come Diabolik meritava tale tipo di approccio», affermano ancora.

Protagonisti del film sono Luca Marinelli (Diabolik), Miriam Leone (Eva Kant) e Valerio Mastandrea (ispettore Ginko). Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi, Roberto Citran, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio, Vanessa Scalera, Daniela Piperno, Pier Giorgio Bellocchio con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini.