Mannarino tornerà live in autunno. Svelate le prime date

Brunori Sas con l'album "Cip!" è per la seconda settimana consecutiva il leader delle classifiche di album e vinili. Tra i singoli fa il suo esordio in vetta "Boogieman" di Ghali feat. Salmo.

Tanti nuovi singoli in uscita oggi tra artisti noti ed emergenti. Come ogni settimana Fabio Fiume li recensisce per noi.

All Music Italia ospita l'anteprima del videoclip di "Liberami", il nuovo singolo del cantautore Annibale, che per l'occasione ha coinvolto gli attori Carmen Annibale e Renato de Simone.

Siamo arrivati al penultimo radio date di gennaio 2020 e sembra che l'attesa per il prossimo Festival di Sanremo sia veramente alle porte.Le novità non.

Album di debutto, dischi di inediti, raccolte e repack in arrivo nella settimana del Festival e in quelle successive.

Oggi, 17 gennaio, la stampa ha ascoltato in anteprima i 24 brani in gara al Festival di Sanremo.

Sanremo 2020 autori (e produttori) delle canzoni in gara.Come ogni anno All Music Italia, da sempre attenta a quel che riguarda il mondo delle canzoni.

Videointervista a J-Ax: “Essere ReAle significa cadere sette volte e rialzarsi otto”

Videointervista di presentazione di "ReAle", il nuovo album di J-Ax, in uscita il 24 gennaio. 18 brani in una sorta di greatest hits di inediti in cui non mancano i featuring.