Esce “Cantaré” di Mannarino, un inno alla voce per chi non ha voce

Mannarino Cantaré testo e significato del il nuovo singolo in uscita Venerdì 27 agosto, un inno alla Voce, per chi non ha voce. Il brano anticipa il nuovo album V in uscita il 17 settembre.

Questo brano-inno segue l’uscita di Africa, ed è scritto da MANNARINO che lo ha prodotto con Joey Waronker e Iacopo Brail Sinigaglia.

Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono questi solo alcuni dei temi affrontati dal cantautore nel prossimo album V, il disco più politico e visionario della sua carriera dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana.

L’album V è già disponibile in pre-order in digitale, cd e doppio vinile.







Mannarino presenterà il suo disco sui più importanti palchi italiani in un tour di 9 date, organizzato e prodotto da Vivo Concerti. Queste le date:

Venerdì 8 ottobre 2021 || Verona @ Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 || Bari @ Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 5 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Lunedì 7 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 || Catania @ PalaCatania

Mannarino Cantaré significato

Il brano parte da una condizione di solitudine, ed evolve in un canto corale, come per raccontare che la voce senza il canto non ce la può fare.

Tra rime in italiano, spagnolo e in romanesco, il pezzo trascina in un coro ritmato e arrembante che rimanda a una sorta di rituale collettivo atavico che celebra la forza di ogni voce umana, l’importanza liberatoria del canto, e di ogni vita che grida da sola mentre canta in un coro.

E così per un momento non si è più soli. Canti di rabbia, di rivolta, di resistenza, d’amore, sono lo strumento per superare l’idea di impossibilità, ingiustizia e delusione.

La voce debole e isolata trova la forza di trasformarsi in grido di battaglia, invocazione al cielo, vagito della rivolta, riscatto e speranza.

Mannarino CANTARÉ Testo e audio

(Testo Alessandro Mannarino Musica Alessandro Mannarino, Iacopo Sinigaglia)

In principio era la voce

Si fa per dire

La voce del padrone

Per obbedire

La voce nella mia testa

Per impazzire

La voce del tuo silenzio

Il suono più grande

La voce delle mie vene

Un altro taglio

La voce delle bandiere

La suona il vento

La voce delle sirene

La voglio sentire

La voce degli innamorati

Se ne va per venire

Cuando una voz no se para

Se le pica la oreja al patrón

Però mi voz sigue alegra

Porque yo tengo mi amor

Cantaré porque quita el dolor

Cantaré hasta que alcanze la voz

Cantarono nelle strade

Per non morire

Cantarono nelle gabbie

Per non impazzire

Cantarono addosso al muro

Davanti a un fucile

Colpo su colpo vedrete questo muro cadere

Cantaré

Come canta un cieco

Cantaré

Come un tuono nel cielo

Como lloró

Perché vale oro

Questa vita che grida da sola mentre canta in un coro

Core mio canta pe’ me

Tu c’hai labbra de miele

Core mio dimmelo te

Che la musica cambia

Se te voi bene

Cuando una voz no se para

Se le pica la oreja al patrón

Però mi voz sigue alegra

Porque yo tengo mi amor

Cantaré porque quita el dolor

Cantaré para no matarla señor

Cantarono nelle strade

Per non morire

Cantarono nelle gabbie

Per non impazzire

Cantarono addosso al muro

Davanti a un fucile

Colpo su colpo vedrete questo muro cadere

Cantaré

Come canta un cieco

Cantaré

Come un tuono nel cielo

Como lloró

Perché vale oro

Questa vita che grida da sola mentre canta in un coro

Foto di copertina: Magliocchetti