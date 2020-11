Mango: Un compleanno impossibile da dimenticare di Fabio Fiume.

Oggi ricorre un compleanno troppo importante per tutta la musica italiana: oggi è il compleanno di Pino Mango, in arte semplicemente Mango.

E parlo al presente si, perché l’artista lucano è più che mai ancora vivo, perché è la sua musica, il suo testamento che lo è. E ne sono ancora più convinto adesso che per formulare la classica chart della sua carriera, con cui noi di All Music Italia lo festeggiamo, ho riascoltato e riportato alla mente talmente tante cose che ancor oggi risultano attuali, potenti; e tutto sommato non ne avevo nemmeno bisogno, lo sapevo già.

Auguri quindi Pino, ovunque tu sia, questo è il nostro omaggio a te, che mi sono arrogato il diritto di comporre, tenendo conto degli enormi successi, ma anche di qualche chicca da riproporre.

Sono sicuro che avresti scelto altro, ma prendi per buono il meticoloso lavoro fatto e che sia gradito anche ai tuoi figli, a tua moglie Laura Valentd che invito ancora una volta a tornare a cantare; ti dirò di più: se fossi il direttore artistico di Sanremo, le farei proprio una corte serrata. In questo modo si avrebbe la sua grande voce ed anche, e nuovamente, il tuo gusto musicale, che a lei ti accomunava tra le altre cose non poco.

Ecco a voi la Top 20 della carriera di Mango.

20 Un Amore Non Torna ( 2002 )

19 Ti Porto In Africa ( 2004 )

18 Nella Mia Città ( 1990 )

17 La Rosa Dell’Inverno ( 1986 )

16 Il Rifugio ( 2011 )

Clicca per le posizioni dalla 15 alla 11.