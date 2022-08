Maneskin: il video dell’esibizione agli MTV Vmas 2022. Problemi tecnici o censura?

Dopo aver vinto (a sorpresa!) il premio per Best Alternative, i Maneskin hanno regalato a tutti i loro fan italiani un’altra grande soddisfazione direttamente al palco degli MTV Video Music Awards 2022. La band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si è esibita dal vivo presentando il pezzo Supermodel, il loro ultimo singolo.

L’esibizione, in ogni caso, non sembra essere andata nel migliore dei modi. I fan hanno infatti notato dei problemi a livello della diretta tv: gli operatori sono stati costretti a staccare con un campo lungo in diversi momenti. La performance vocale è stata eccellente, mentre a livello visivo, per il pubblico da casa, l’esperienza finale è stata un po’ massacrata. Che cosa sia successo, per il momento, non è dato sapere. Di certo è stato un gran peccato. Alcuni, su Twitter, parlano di censura: e se gli americani, a causa degli outfit molto scollacciati della band, avessero deciso di tagliare la performance per non rischiare di offendere il pubblico più bacchettone? Questa domanda, almeno per il momento, non ha una risposta precisa. Staremo a vedere se il gruppo si esprimerà in merito.

Per il resto è stata una serata comunque incredibile e irripetibile per i Maneskin, che ai VMAs 2022 erano nominati in ben due categorie: Best Alternative e Best New Artist. Il secondo purtroppo non l’hanno portato a casa: il premio miglior artista emergente ai VMAs 2022 è infatti andato a Dove Cameron.

Qui sotto potete recuperare il video dell’esibizione di Maneskin aglI MTV VMAs 2022.