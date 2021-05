Maneskin: un esclusivo live in onda su RDS Social Tv in attesa dello sbarco a Rotterdam

Prosegue la marcia di avvicinamento dei Maneskin verso l’Eurovision Song Contest. La loro esibizione è prevista all’Ahoy Arena di Rotterdam per sabato 22 maggio, ma prosegue anche la promozione nel nostro paese dell’album Teatro D’Ira Vol. 1.

La band vincitrice dello scorso Festival di Sanremo è stata protagonista di uno showcase trasmesso domenica 9 maggio alle 20:00 su RDS Social Tv (canale 265 DTT).

Un energico concerto realizzato dall’Auditorium Multimediale di RDS, uno spettacolo immersivo, con una scenografia unica nel suo genere, un palco circondato da ledwall interattivi e le riprese di una telecamera 360°.

Lo Show è stato realizzato con una produzione televisiva di grande qualità e il supporto della regia esperta di Marco D’Amelio (regista dei più grandi show musicali di Vasco Rossi) e della fotografia di Francesco Filacchione.

Questa la scaletta.

Zitti E Buoni

Wanna Be Your Slave

New Song

Chosen

Moriro’ Da Re

Le Parole Lontane

Torna A Casa

Vent’anni

Amandoti

Close To The Top

La Paura Del Buio

MANESKIN… VERSO L’EUROVISION!

Prima ancora di partire per Rotterdam i Maneskin hanno conquistato un simbolico premio da parte degli eurofans norvegesi.

Adresse Rotterdam è un concorso organizzato dalla televisione norvegese. I 38 brani partecipanti alla manifestazione (tutti tranne l’entry di casa) sono valutate da una giuria di celebrità scandinave.

Il risultato ha visto prevalere la band dei nostri rappresentanti con un netto vantaggio nei confronti di Destiny (Malta) e Gjon’s Tears (Svizzera).

I Maneskin voleranno ora a Rotterdam dove la prima prova sul palco è prevista per giovedì alle 15.05. La seconda, invece, si svolgerà sabato 15 maggio alle 10.30.