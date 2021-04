Eurovision Song Contest 2021: ecco tutte le canzoni in gara

Eurovision 2021 le canzoni in gara.

Dopo lo slittamento dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria torna quest’anno l’Eurovision Song Contest che, come previsto lo scorso anno, si svolgerà a Rotterdam.

La nuova edizione si svolgerà dal 18 al 22 maggio e verrà trasmessa da Rai 4 e Radio 2 per quel che riguarda le semifinali, per la precisione il 18 e 20 maggio, mentre il 22 maggio andrà in onda su Rai 1 (e Radio 2) la finale.

Tra poche settimane, il 23 aprile per la precisione, la Universal Music pubblicherà il doppio album contenente le 39 canzoni in gara (la Bielorussia si è infatti dovuta ritirare dalla manifestazione).

A rappresentarci quest'anno ci saranno i Maneskin con Zitti e buoni.