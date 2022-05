I Måneskin affondano a piene mani negli anni ’90 per il video di “Supermodel”

Maneskin Supermodel video. A distanza di qualche settimana dal lancio del singolo, avvenuto il 13 maggio scorso, la band pubblica il videoclip ufficiale. Nel frattempo arriva un’altra buona notizia… Beggin’ ha raggiunto l’ambito traguardo del secondo disco di platino nel Regno Unito.

Maneskin Supermodel video

Girato a Londra e diretto dal duo Bedroom Projects (The 1975) e Ben Chappell (Arctic Monkeys, Nine Inch Nails), il videoclip vede i Maneskin, in total look Gucci, protagonisti della loro stessa sceneggiatura.

Combinando gli elementi classici del cinema di Tarantino e Hitchcock, la band prova a catturare il mood feroce della canzone e i testi giocosi, mentre si susseguono una serie di eventi catastrofici.

Ecco come raccontano i Maneskin questo video:

Nel videoclip di “SUPERMODEL” volevamo rendere omaggio ai nostri film preferiti degli anni ’90. Nel brano abbiamo cercato di catturare un’atmosfera cinematografica su un personaggio enigmatico e volevamo che anche il video riflettesse questo stile. Dopo aver avuto l’idea, abbiamo lavorato a stretto contatto con i registi e Ben per ricreare inquadrature e sequenze dei nostri film preferiti di quegli anni. Ci siamo divertiti molto a girare a Londra, in scene divertenti che ci hanno ricordato un B-movie poliziesco.

Il duo Bedroom aggiunge:

Il video dei Måneskin è un progetto ispirato da un misto di riferimenti a film degli anni ’90 come “Run Lola Run”, “Le Iene”, e ancora Hitchcock e un po’ di Hollywood degli anni ’50. Lo scippo della borsa misteriosa ricorda “Marnie” o “Pulp fiction”. È stato girato in Super 16.

Chiude Ben Chappell…

Questo video è nato dopo aver trascorso una settimana in piscina a Los Angeles con la band, che sfogliava le riviste Vogue degli anni ’90 e parlava dei propri film preferiti di quegli anni. Abbiamo cercato di inserire nel video il maggior numero possibile di piccoli riferimenti

Ecco qui a seguire il videoclip ufficiale di Supermodel.

Foto di Francis Delacroix