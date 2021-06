Dopo TikTok il successo per i Måneskin passa anche da Shazam

Solo ieri vi abbiamo parlato del successo dei Måneskin su TikTok, piattaforma su cui sono sbarcati negli scorsi giorni. Oggi dopo avervi parlato anche delle classifiche Spotify, paese per paese (vedi qui), nuovi record arrivano da Shazam.

Mentre il nuovo brano di Martin Garrix Feat. Bono & The Edge, We Are the People, infrange il record di canzone più cercata su Shazam in un giorno in Italia, scalando la classifica nazionale di Shazam, anche la nostra band made in Italy ottiene ottimi risultati.

Sono tre infatti le canzoni dei Måneskin presenti nella Global Top 20 di Shazam.

Il gruppo, dopo la loro vittoria all’Eurovision Song Contest, appare inarrestabile (questa settimana sono stati certificati con il disco d’oro i brani I wanna be Your Slave e Coraline). Sono tre infatti i brani nella Top 20 worldwide di Shazam: Zitti e buoni, I wanna be your slave e Beggin.





I Måneskin sono il primo gruppo rock ad avere tre hit nella top 20 di Shazam nello stesso anno. Beggin è l’ultima ad essere entrata in classifica e ad oggi è la più alta per posizionamento, attualmente ricopre l’ottavo posto

Nessun artista o gruppo quest’anno ha avuto più brani nella top 20, solo Doja Cat e The Weeknd sono apparsi nella top 20 tre volte nel 2021.