“MANESKIN” di Sadturs & KIID con Ghali e Shiva debutta al primo posto su tutte le piattaforme

“MANESKIN” – Sadturs & KIID con Ghali e Shiva primi su Spotify, YouTube e Apple

A meno di 24 ore dalla release, MANESKIN, il brano di Sadturs & KIID con Ghali e Shiva, ha conquistato il vertice di tutte le classifiche: Spotify Italia, Amazon Music, Apple Music, e le tendenze musicali di YouTube, dove è anche al secondo posto delle tendenze generali. Il brano, contenuto in “NO REGULAR MUSIC 2” (Warner Music Italy), rappresenta uno degli esordi più potenti del 2025.

La canzone, diventata virale dopo uno spoiler condiviso da Ghali tramite WeTransfer nelle storie Instagram, segna l’ennesimo successo nel panorama urban italiano, grazie all’unione di quattro nomi chiave della scena: due producer giovanissimi, un’icona pop-rap e uno dei nomi più forti della nuova wave.

“NO REGULAR MUSIC 2”: tutti i brani in Top 100 Spotify

Non solo MANESKIN: l’intero progetto “NO REGULAR MUSIC 2” è entrato direttamente nella Top100 di Spotify.

Da SERVER con thasup e Ghali a GLORIA con Tony Boy, passando per FERRARI BIANCA e 404 + 808, l’album è ricco di collaborazioni.

Ogni traccia riflette la capacità del duo di unire artisti affermati e nuove promesse del rap italiano.

Sadturs & KIID: la nuova generazione del beat italiano

Lorenzo Bassotti (KIID) e Francesco Turolla (Sadturs) sono nati nel 2003 e 2002. Scoperti e firmati da Ghali per la sua etichetta Sto Records nel 2021, hanno contribuito a definire il suono urban contemporaneo, firmando produzioni per Astro, Tony Boy, Artie 5ive, ANNA, Simba La Rue e molti altri. Con “NO REGULAR MUSIC” (2023) e la recente deluxe, si sono imposti come una delle realtà più interessanti della scena.

Ghali – “GRAN TEATRO” e doppia Top10 su Spotify

Il successo di MANESKIN arriva in un momento chiave per Ghali, in preparazione del concerto-evento GRAN TEATRO DI GHALI, previsto per il 20 settembre a Fiera Milano Live. L’artista è presente nella Top10 di Spotify anche con SERVER (#7), confermando una fase di altissima esposizione.