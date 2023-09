Maneskin: annunciata l’uscita di “RUSH! Are u coming?”. Ecco cover, tracklist e data di uscita

Si intitola “RUSH (Are U coming?)” la ri-edition dell’ultimo disco dei Maneskin. Ad annunciarlo è stata la band romana con un post Instagram attraverso il quale ha confermato ai fan oltre al titolo anche la copertina e la relativa data di uscita.

Maneskin: tracklist, copertina e data di uscita del nuovo disco “RUSH! Are U coming?”

Il disco (il titolo è traducibile in italiano più o come come “Muoviti! Stai arrivando”?) conterrà tutte le canzoni già precedentemente inserite all’interno di “RUSH!“, il terzo album della band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, pubblicato in tutto il mondo lo scorso 20 gennaio per Epic/Sony Music Italy e subito schizzato in vetta alle classifiche di mezzo mondo. Ad una settimana dall’uscita disco si era infatti immediatamente piazzato alla numero uno della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e ha conquistato la vetta in parallelo anche in Francia, Giappone (nella chart internazionale), Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lituania. Prosegue nel frattempo, tra le altre cose, la scalata della band verso il firmamento delle star del rock mondiale: tra gli ultimi traguardi raggiunti dal gruppo, giusto per citare un paio di esempi, il premio Best Rock agli ultimi MTV VMA’s 2023 e il sold out al Madison Square Garden di New York.

Ai brani già inclusi nella prima edizione si aggiungeranno ora altri 5 pezzi, ovvero l’ultimo singolo della band, “Honey (are u coming?)” ma anche “Valentine“, “Off my face“, “The Driver” e infine “Trastevere“. E per quanto riguarda l’uscita, invece? I fan dovranno aspettare ancora un po’: la data di rilascio fissata è il prossimo 10 novembre, mentre già a partire dal prossimo 29 settembre sarà possibile pre-ordinare/pre-salvare l’album a questo link. Questa la tracklist completa del progetto

TRACKLIST MANESKIN RUSH! ARE YOU COMING?

Own My Mind Gossip ft Tom Morello Time Zone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don’t Wanna Sleep Kool Kids If Not For You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono Della Vita Mamma Mia Supermodel The Loneliest

RIEDITION

1. Honey (Are u coming?)

2. Valentina

3. Off my face

4. The driver

5. Trastevere