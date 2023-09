MTV VMAs, i Måneskin battono Foo Fighters, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Muse

I Maneskin tornano negli Stati Uniti e trionfano agli MTV VMAs (Video Music Awards) – il cui gala si è svolto nella notte a cavallo tra il 12 e il 13 settembre al Prudential Center di Newark, in New Jersey -, battendo Foo Fighters, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Muse con la loro “The Loneliest“, che si aggiudica il premio “Best Rock“.

La performance della band romana, che ha presentato sul palco degli MTV VMAs il nuovo singolo “Honey (are u coming?)“, è stata una delle più applaudite e, proprio durante l’esibizione, Taylor Swift – che ha dominato la serata con ben 9 statuette, consolidando così il suo posto nella storia dello show – ha mandato un bacio plateale a Damiano.

I Maneskin trionfano agli MTV VMAs

Dopo essersi aggiudicati il premio come Miglior Video Alternativo per “I Wanna Be Your Slave” durante la scorsa edizione, quest’anno i Maneskin erano candidati ai VMAs in due categorie – Best Rock e Group of the Year (titolo assegnato alle BLACKPINK) – e sono stati presentati come “performer provocatori che sanno essere orgogliosamente se stessi“, nonché “incarnazioni delle rockstar globali“.

MTV VMAs: chi sono i vincitori?

Di seguito riportiamo i vincitori di ciascuna categoria:

VIDEO OF THE YEAR , presentato da Burger King®: Taylor Swift – “Anti-Hero”

, presentato da Burger King®: Taylor Swift – “Anti-Hero” ARTIST OF THE YEAR : Taylor Swift

: Taylor Swift SONG OF THE YEAR : Taylor Swift – “Anti-Hero”

: Taylor Swift – “Anti-Hero” BEST NEW ARTIST – TBD : Ice Spice

: Ice Spice PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR : April 2023, TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

: April 2023, TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride” BEST COLLABORATION : KAROL G, Shakira – “TQG”

: KAROL G, Shakira – “TQG” BEST POP : Taylor Swift – “Anti-Hero”

: Taylor Swift – “Anti-Hero” BEST HIP-HOP : Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

: Nicki Minaj – “Super Freaky Girl” BEST R&B : SZA – “Shirt”

: SZA – “Shirt” BEST ALTERNATIVE : Lana Del Rey ft. Jon Batiste – “Candy Necklace”

: Lana Del Rey ft. Jon Batiste – “Candy Necklace” BEST ROCK : Måneskin – “THE LONELIEST”

: Måneskin – “THE LONELIEST” BEST LATIN : Anitta – “Funk Rave”

: Anitta – “Funk Rave” BEST K-POP : Stray Kids – “S-Class”

: Stray Kids – “S-Class” BEST AFROBEATS : Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

: Rema & Selena Gomez – “Calm Down” VIDEO FOR GOOD : Dove Cameron – “Breakfast”

: Dove Cameron – “Breakfast” BEST DIRECTION : Taylor Swift – “Anti-Hero” – Diretto da Taylor Swift

: Taylor Swift – “Anti-Hero” – Diretto da Taylor Swift BEST CINEMATOGRAPHY : Taylor Swift – “Anti-Hero” – Fotografia di Rina Yang

: Taylor Swift – “Anti-Hero” – Fotografia di Rina Yang BEST VISUAL EFFECTS : Taylor Swift – “Anti-Hero” – Effetti visivi di Parliament

: Taylor Swift – “Anti-Hero” – Effetti visivi di Parliament BEST CHOREOGRAPHY : BLACKPINK – “Pink Venom” – Kiel Tutin, Sienna Lalau, Lee Jung, e Taryn Cheng

: BLACKPINK – “Pink Venom” – Kiel Tutin, Sienna Lalau, Lee Jung, e Taryn Cheng BEST ART DIRECTION : Doja Cat – “Attention” – Direzione artistica di Spencer Graves

: Doja Cat – “Attention” – Direzione artistica di Spencer Graves BEST EDITING : Olivia Rodrigo – “vampire” – A cura di Sofia Kerpan e David Checel

: Olivia Rodrigo – “vampire” – A cura di Sofia Kerpan e David Checel SHOW OF THE SUMMER : Taylor Swift – Republic Records

: Taylor Swift – Republic Records GROUP OF THE YEAR : BLACKPINK

: BLACKPINK SONG OF THE SUMMER presented by M&M’S®: Jung Kook ft. Latto – “Seven”

presented by M&M’S®: Jung Kook ft. Latto – “Seven” ALBUM OF THE YEAR: Taylor Swift – Midnights

Le repliche sottotitolate dello show andranno in onda: su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) oggi – mercoledì 13 settembre – alle ore 22.00, il 15 settembre alle ore 23.55 e il 17 settembre alle ore 7.35; su MTV Music (canale Sky 132 e 704) oggi – mercoledì 13 settembre – alle ore 22.00 con la replica del pre-show e alle ore 23.30 con lo show integrale, il 14 settembre alle ore 12.00, il 15 settembre alle ore 22.00, il 16 settembre alle ore 19.00 e il 17 settembre alle ore 13.00; su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle ore 23.00.

A partire da venerdì 15 settembre, gli MTV VMAs 2023 saranno infine disponibili anche in streaming su Paramount+.

