Måneskin, nel video ufficiale di “Honey (Are u coming?)” giochi di luci, laser e droni

Maneskin, “HONEY (ARE U COMING?)“: il video ufficiale

A distanza di pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “HONEY (ARE U COMING?)“, i Maneskin pubblicano sul proprio canale Vevo il video ufficiale del brano, girato nell’esclusiva location del Gazometro di Roma tra giochi di luci, laser e droni.

Il video vede la band esibirsi in una coinvolgente performance live con inquadrature inedite e camere in soggettiva che restituiscono l’energia live della band romana, che rivedremo anche sul palco dei prossimi MTV VMA’s, dove sperano di conquistare il titolo di “Best Rock” e “Group of the Year“.

Nel mentre, domenica 3 settembre è ufficialmente iniziato il RUSH! World Tour dei Maneskin, che vanta già ben 13 sold-out su un totale di 30 date live in giro per il mondo.

IL VIDEO UFFICIALE “HONEY (ARE U COMING?)”