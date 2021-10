Maneskin: polemiche per la loro foto senza veli, ecco cos’è successo

Maneskin di nuovo al centro delle polemiche. Ed è tutta colpa di una foto pubblicata sui social qualche ora fa. Ma che cos’è successo esattamente?

Nel pomeriggio del 6 ottobre, i nomi di Victoria e della band hanno iniziato ad entrare nelle tendenze italiane di Twitter, proprio alla luce della pubblicazione dello scatto. Nella foto vediamo Damiano, Victoria, Ethan e Thomas completamente senza veli, una foto che di per sé non è particolarmente volgare o scabrosa. O, perlomeno, niente che i Maneskin già non ci abbiano mostrato in passato.

A scatenare le polemiche, oltre alla nudità (che alcuni considerano forse eccessiva e manifestata troppo spesso) ci sono le due stelline applicate sul seno di Victoria, come censura. Alcuni hanno puntato il dito contro questa scelta, sottolineando come ci sia un double standard applicato per la nudità delle donne, mentre gli uomini possono sempre esibire, fieri, il loro petto.

La foto è stata insomma un’occasione di duro scontro fra i fan della band (e non) che evidentemente preferirebbero che la band parlasse molto di più con la sua musica e non con il corpo.

Non è questa, fra l’altro, l’unica volta che vediamo i Maneskin senza veli. Damiano, Ethan e Thomas si sono spesso esibiti a petto nudo (e mostrati in mutande nelle Stories) mentre Victoria aveva pubblicato in tempi non sospetti un video in cui si esibiva durante un festival senza reggiseno.

La foto di cui tanto si è parlato, vi ricordiamo, i Maneskin l’hanno pubblicata come parte della fase promozionale del loro nuovo singolo. Uscirà infatti venerdì 8 ottobre Mammamia, il loro nuovo brano. Una canzone, questa, che come vi abbiamo raccontato qui su All Music Italia include anche una frecciatina ai loro haters che avevano accusato la band di fare uso di sostanze stupefacenti dopo Eurovision Song Contest 2021.