Arriva finalmente nuova musica per i Måneskin pronti a conquistare il mondo con "Mammamia"... partito lo speciale pre-save!

Maneskin nuovo singolo in arrivo, il titolo è Mammamia.

L’attesa è alle stelle e non servirebbe ribadire il perché, ma facciamolo perché non fa mai male ricordare i risultati di una band che, in meno di un anno, ha letteralmente conquistato il mercato internazionale.

Un Ep e due album in meno di quattro anni capaci di conquistare sette dischi di platino e un disco d’oro, quest’anno, in Polonia.

Un singolo, la cover di Beggin’, che è stata per diverse settimane in vetta alla classifica dei brani più ascoltati nel mondo su Spotify e che è stata certificata disco d’argento nel Regno Unito (oltre 200.000 copie), disco d’oro in Danimarca, Finlandia, Stati Uniti (oltre 500.000 copie) e il disco di platino in Australia, Austria, Grecia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagno, e il doppio disco di platino in Italia.

Un brano che ha permesso loro di vincere il Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision 2021, Zitti e buoni, certificato disco d’oro in Austria, Portogallo Spagna, Svezia, Svizzera. Disco di platino in Finlandia, Grecia e Polonia e quattro volte disco di platino in Italia

Un altro brano, I wanna be your slave, reinciso anche in duetto con Iggy Pop. Anch’esso ricco di certificazioni: disco d’oro in Australia, Danimarca, Portogallo, Regno Unito (oltre 400.000 copie) e Spagna. Disco di platino in Austria, Finlandia, Grecia, Polonia e doppio disco di platino in Italia.

A questo si aggiungono oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, oltre ad un tour in Europa e in Italia.

Serve aggiungere altro per spiegare il perché c’è così tanta attesa per la nuova musica della band dei Maneskin? Crediamo proprio di no…

Entro la fine dell’anno arriverà il nuovo progetto discografico del gruppi, il seguito di Teatro D’Ira Vol.1 (anche se ad oggi non ci sono ancora conferme che il disco avrà lo stesso titolo con la dicitura Vol. 2).

Quello che invece è già certo è che venerdì 8 ottobre arriverà finalmente un nuovo singolo inedito per Damiano, Victoria, Ethan e Thomas… Mammamia, questo il titolo, fuori per Sony Music Italy.

Il brano è già in pre-save pre-add e salvandolo a ci sarà la possibilità di essere ospiti ad una “festa di pre ascolto”.

