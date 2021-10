Måneskin: a pochi giorno dal lancio del nuovo singolo da Berlino volano primi nelle radio Americane

Maneskin pronti al ritorno. Mancano infatti meno di due giorni al lancio del nuovo singolo inedito, Mammamia, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dalla mezzanotte dell’8 ottobre.

Maneskin Mammamia da Berlino

Il nuovo singolo, di cui vi abbiamo parlato qui (dovete potete trovare anche uno spoiler rilasciato dalla band), verra fatto ascoltare in anteprima alle ore 21 di giovedì 7 maggio in 17 città del mondo, quelle in cui la band ha riscosso più successo, da Roma a New York, con pre-listening party riservato a chi ha fatto il pre-save della traccia su Apple Music e Spotify.

Per presentare per la prima volta al mondo Mammamia la band ha scelto la città di Berlino dove suonerà dal vivo.

Inutile dire che l’attesa è alle stelle e, dimostrarlo in maniera concreta, c’è il Loud Kids On Tour 2022, il tour europeo dei Maneskin i cui biglietti sono andati sold out in sole due ore.

Una serie di sold out che ha reso “completamente sold out” tutto il calendario dei live della band da qui all’estate prossima. Unica tappa con i biglietti ancora disponibile è il gran finale al Circo Massimo di Roma.

Un altro primo posto in America

Dopo aver dominato per settimana la classifica mondiale di Spotify con la cover di Beggin’, brano pubblicato originariamente in Italia nel dicembre del 2017, il brano si porta a casa un’altra soddisfazione oltreoceano.

La US Alternative Radio, ovvero la classifica che monitora i passaggi radiofonici di oltre 1.800 media americani, classifica pubblicata anche da uno dei quotidiani leader in America, lo USA Today.

Beggin infatti è il brano più passato in America davanti agli Imagine Dragons e ai Twenty One Pilots. Qui potete vedere il ringraziamento video della band.