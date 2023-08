Måneskin: in attesa dei WMA’s la discografia della band è quasi a 5 miliardi e mezzo di stream su Spotify

Maneskin inarrestabili. In attesa di due importanti appuntamenti previsti per il mese di settembre, l’uscita del nuovo singolo, Honey (are u coming?) l’1, e della partecipazione agli XXX, il 14, la band supera un nuovo importanete traguardo con l’album Rush!

Partiamo proprio dagli Mtv Music Awards dove la band formata da Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, non solo è candidata nella categoria Best Rock con il brano The Loneliest, ma sarà anche presente al Prudential Center di New York per presentare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo. Durante la serata si esibiranno tra gli altri anche Karol G e Demi Lovato.

Ricordiamo inoltre che la band ha già vinto negli scorsi anni un Mtv Music Awards con I Wanna be your slave nella categoria Best Alternative.

Maneskin – Rush supera il miliardo di stream su Spotify

Come dicevamo in apertura nei giorni scorsi per i Maneskin è arrivato un nuovo e importante risultato. L’ultimo album della band, Rush!, ha superato il miliardo di streaming su Spotify. Per la precisione 1.116.593.315 ascolti da tutto il mondo.

I singoli Supermodel e The Loneliest hanno superato i 230 milioni di ascolti mentre Gossip con Tom Morello e Mammamia sono oltre i 120 milioni.

Il disco precedente, Teatro D’ira Vol.2 ad oggi ha collezionato 1 miliardo e 760.719.365 ascolti su Spotify di cui più 860 milioni solo per il singolo I wanna be your slave.

