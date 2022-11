In attesa del disco i Måneskin si aggiudicano un altro prestigioso premio negli Stati Uniti

Maneskin American Music Awards. Ormai è impossibile tenere conto di tutti i riconoscimenti che i Maneskin hanno conquistato in tutto il mondo nell’ultimo anno e mezzo. Un nuovo riconoscimento è arrivato proprio questa notte, Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno infatti conquistato l’American Music Awards per la “Favorite Rock Song“.

Quella di quest’anno è stata la 50esima edizione del prestigioso premio americano, il riconoscimento per gli artisti e gli album più popolari nel periodo 24 settembre 2021 / 22 settembre 2022.

La cerimonia si è svolta al Microsoft Theatre di Los Angeles ed è stata trasmessa in diretta sulla ABC.

Maneskin American Music Awards: 4 nomination e un premio

Le nomination per gli American Music Awards 2022 sono state annunciate lo scorso 13 ottobre e vedevano Bad Bunny in cima alla lista degli artisti più nominati (8 nomination) e Beyoncé e Taylor Swift in testa tra le donne (6).

Nei gruppi il maggior numero di nomination erano quattro e se le contendevano gli Imagine Dragons e i nostri Maneskin.

La band italiana nello specifico era candidata nelle categorie: Best New Artist, Favorite pop duo o Group, Favorite Rock Artist e Favorite Rock Song con Beggin’.

Ed è proprio in quest’ultima categoria che la band, griffata Gucci alla cerimonia, ha trionfato. Queste le loro parole postate sui social:

“Siamo stupendi. Premio Favorite Rock Song. Grazie per tutto il vostro sostegno, come sempre e per sempre. Vi amiamo“.

I nostri artisti hanno avuto la meglio su brani di Foo Fighters, Imagine Dragons x JID, Kate Bush e Red Hot Chili Peppers.

Ora le prossime importanti tappe per i Maneskin sono l’uscita mondiale del nuovo album, Rush (vedi qui) e l’appuntamento del 6 febbraio ai Grammy Awards 2023 dove sono candidati nella categoria Best New Artist.

E chissà che nei giorni successivi non ci scappi una capatina lì dove tutto questo successo internazionale è partito… sul palco del Festival di Sanremo dove hanno trionfato con Zitti e buoni aggiudicandosi quindi la partecipazione all’Eurovision Song Contest dove hanno trionfato diventando noti in tutto il mondo.

