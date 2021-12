Måneskin: due nuovi traguardi, la doppia nomination ai Brit Award 2022 e il miliardo!

Il 2021 dei Maneskin sarà un anno difficilmente ripetibile per qualsiasi artista italiano e, a pochi giorni dalla fine di questo anno straordinario, arrivano due nuovi e importantissimi traguardi per la band.

Facciamo un veloce riassunto di quello che è successo in quest’ultimo anno a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas riassumendo solo alcuni dei traguardi più importanti…

L’anno di platino, anzi multiplatino, dei Maneskin

Vittoria al Festival di Sanremo con Zitti e buoni

con Vittoria all’ Eurovision Song Contest con Zitti e buoni

con Triplo disco di platino in Italia per l’album Teatro D’Ira vol.1 , terzo disco più venduto nel nostro paese nel 2021

, terzo disco più venduto nel nostro paese nel 2021 Disco d’oro di Teatro d’ira vol.1 in Svezia e Polonia

in Svezia e Polonia Cinque dischi di platino in Italia per il singolo Zitti e buoni . Disco di platino in Finlandia, Grecia, Polonia e Svizzera. Disco d’oro in Austria, Portogallo, Spagna e Grecia

. Disco di platino in Finlandia, Grecia, Polonia e Svizzera. Disco d’oro in Austria, Portogallo, Spagna e Grecia Triplo disco di platino in Italia per I Wanna be Your slave . Disco di platino in Austria, Canada, Finlandia, Grecia, Polonia e Portogallo. Disco d’oro in Australia, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito (400.000 unità) , Spagna e Stati Uniti (200.000 unità) .

. Disco di platino in Austria, Canada, Finlandia, Grecia, Polonia e Portogallo. Disco d’oro in Australia, Danimarca, Francia, Germania, , Spagna e . Doppio disco di platino per Beggin’ in Italia, Australia, Messico e Spagna. Disco di platino in Austria, Canada, Grecia, Nuova Zelanda, Portogallo e Stati Uniti (oltre 1.000.000 di unità) . Disco d’oro in Danimarca, Finlandia, Germania, Regno Unito (oltre 400.000 unità ) e Svizzera.

in Italia, Australia, Messico e Spagna. Disco di platino in Austria, Canada, Grecia, Nuova Zelanda, Portogallo e . Disco d’oro in Danimarca, Finlandia, Germania, ) e Svizzera. Apertura del concerto dei Rolling Stones in America

in America Duetto con Iggy Pop in una nuova versione di I Wanna be your slave

in una nuova versione di Mtv Emas Best Rock 2021 , primi artisti italiani a imporsi in una categoria internazionale di questo prestigioso premio musicale.

I nuovi traguardi della band a fine 2021

Il 2021 dei Maneskin si chiude con altri due importanti traguardi. Il primo riguarda Spotify. Sulla nota piattaforma di streaming musicale infatti i brani dell’ultimo album, Teatro D’ira Vol.1, hanno raggiunto un totale di un miliardo di streaming nel mondo.

Infine arrivano nuove e importanti nomination per un ambito premio internazionale. Si tratta dei Brit Award, il riconoscimento musicale più importante del Regno unito equivalente dei Grammy Awards, nato nel 1977.

I Maneskin hanno ottenuto ben due nomination: la prima nella categoria International Group of the Year, la seconda nella International Song of the Year.

Nella categoria dei gruppi la band dovrà vedersela con gli ABBA, i BTS, Silk Sonic e The war on Drugs.

In quella per la miglior canzone internazionale, dove sono nominati con I Wanna be your slave, gli avversari da battere sono ben 14 tra cui The Kid Laroi & Justin Bieber, Lil Nas X, Billie Eilish, The Weeknd, Oliva Rodrigo e Doja Cat.

In attesa di scoprire come andrà a Brit Award, in programma per il 22 febbraio 2022, tutti gli occhi sono puntati sul 2022, anno in cui la band dovrà pubblicare il nuovo disco dopo il tiepido riscontro del singolo Mammamia, ad oggi certificato con il disco d’oro solo in Italia.