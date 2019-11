Mameli Serata banale testo e audio del nuovo singolo inedito del cantautore in uscita in radio e nei digital store oggi, 29 novembre.

Dopo Anche quando piove feat. Alex Britti, brano uscito a fine agosto, il cantautore torna con una canzone che si propone come una riflessione sul vuoto interiore provocato dall’estrema semplicità e accessibilità che caratterizzano il nostro tempo.

Oggi, infatti, siamo bombardati da un flusso continuo e iperveloce di informazioni, da un ventaglio di possibilità così grande da confonderci e renderci degli eterni indecisi e insicuri.

Questa società ci promette ogni giorno di avvicinarci l’un l’altro, ma in realtà la distanza sembra aumentare, e con lei la nostra solitudine.

Ecco come ne parla lo stesso Mameli:

“Il mondo è cambiato. Ho 24 anni e credo di fare sempre le stesse cose. Sempre gli stessi luoghi d’incontro, gli stessi punti d’interesse.

Viviamo di mode probabilmente, ma sono stanco anche di quelle.

Mi chiedo se la mia generazione abbia vissuto precocemente troppe esperienze rispetto alla vecchia, o se è la superficialità quotidiana di cui ci nutriamo, a determinare noia.

Sembra un film già visto… in realtà non lo è.”

Mameli sarà il 4 dicembre in concerto a Milano presso Teatro Principe e il 14 nella sua Catania presso Land La Nuova Dogana. In queste occasioni si potrà ascoltare dal vivo il nuovo singolo pubblicato con Hokuto Empire.

MAMELI serata banale testo e audio

Sai possiamo pure dormire stanotte

o fare un giro come tutte le volte

ma ne ho già viste già troppe

in fondo che me ne fotte

e oggi sembra ieri

giocavo a calcio con i miei pensieri

noi due con due bicchieri

sopra i marciapiedi

gli occhi come crateri

e allora forse resto a casa

ed esco fuori di me

Oggi guarderò il telegiornale

tanto tu di uscire non ne vuoi proprio sapere

serata un po’ banale, in mano il cellulare

da troppi giorni amore che mi sembra tutto uguale

io non lo rifarei

Dai restiamo al chiuso che fuori fa freddo

non sarò me stesso

con il traffico in centro

non ho voglia di tecnho

passami una cartina

vuoi diventare la mia coinquilina

fare l’amore in cucina, cicce nella lattina

dopo andare in rovina

mi sa che forse resto a casa

ed esco fuori di me

Oggi guarderò il telegiornale

tanto tu di uscire non ne vuoi proprio sapere

serata un po’ banale, in mano il cellulare

da troppi giorni amore che mi sembra tutto uguale

io non lo rifarei

io non lo rifarei

E tutto quello che so di te

mi sembra così banale

che viaggi in alto mare

ricominciamo a parlare

che già mi sento male

se a te sta bene così

così…

Oggi guarderò il telegiornale

tanto tu di uscire non ne vuoi proprio sapere

serata un po’ banale, in mano il cellulare

da troppi giorni amore che mi sembra tutto uguale

io non lo rifarei

io non lo rifarei

io non lo rifarei