Mameli, dopo “Clandestino (S1 E0)” arriva il nuovo singolo “Mai Love (S1 E1)”

Mameli, “Mai Love (S1 E1)“: significato del testo del nuovo singolo

Romantico, coinvolgente e drammatico, “Mai Love (S1 E1)” è il nuovo singolo di Mameli, che ripercorre le fasi di un amore finito per analizzare la propria vita e affrontare i propri traumi, riflettendo sull’assenza, sulla solitudine e sul non detto.

Il brano, però, non emerge solo per il suo mood profondo e riflessivo, ma anche come parte di un progetto pensato dall’inizio alla fine in ogni suo dettaglio. Di fatto, il progetto di Mameli non si limita solo alla musica. I video dei singoli che compongono il progetto hanno infatti una vita a sé e sono dei veri e propri cortometraggi a puntate, con l’obiettivo di dare vita a un’esperienza immersiva che unisce musica e immagini in un racconto continuo e coinvolgente.

mameli, mai love (S1 E1): SIGNIFICATO DEL BRANO

Con la partecipazione straordinaria e a loro insaputa di nuvole, strade vuote, un balcone viola, un insegnante d’inglese con poca ironia, una notevole crescita artistica e traumi infantili irrisolti, “Mai Love (S1 E1) è una sfuriata in una brutta giornata, dove tutto è nero e non passa neanche uno spiraglio di sole.

La consapevolezza di un vuoto costante, che purtroppo non verrà mai colmato dall’altra parte. Ogni secondo si lacera sempre di più, urla aiuto sempre di più. Ma nessuno ci ascolta, siamo solo noi e le nostre ferite”.

MAMELI: “DA CLANDESTINO” A “MAI LOVE”

Con “Mai Love (S1 E1)” Mameli si dimostra, ancora una volta, capace di navigare la complessità delle emozioni umane, utilizzando la musica come chiave di lettura di un’esistenza ricca di sfumature.

Nello specifico, la serie di singoli di cui “Mai Love (S1 E1)” rappresenta l’ultimo episodio culminerà in un inedito progetto discografico.

Ma, prima di pensare al futuro, facciamo un breve recap delle puntate precedenti. “Mai Love (S1 E1)” è stato infatti preceduto da “Clandestino (S1 E0)“, brano in cui Mameli si è trovato alle prese non con l’amore, ma con la sua fine cruda, disarmante e a tratti disperata.

mai love (S1 E1): testo DEL BRANO

Trovami sul fondo di una strada vuoto

a consumare le parole giuste per averti qui

passo da un blocco in zona ad un altro blocco alla gola

mai love, mai love, mai love

Ti senti sola, un po’ insicura

ma dentro agli occhi hai una poesia

e fai l’amore con il primo che passa

anche se è una bugia

Non ci credo che quel bacio è diventato l’ultimo, stupido

attimo a tenerci sopra ad un marciapiede in bilico

ma cosa fai? Perché mi spari nella notte?

Lo sai te lo ho già chiesto mille volte

scusa se mi brucia

che noi non ci diciamo mai love, mai love, mai love

noi non ci diciamo mai love, mai love, mai love

tu non mi dicevi mai love, mai love, mai love

Cercami nel vuoto di un balcone viola

mentre ti sporgi per toccare il cielo e non cadere giù

per amarsi serve tempo, per odiarsi un’ora

mai love, mai love, mai love

Ti senti sola, un po’ insicura

ma dentro agli occhi hai una poesia

e fai l’amore con il primo che passa

anche se è una bugia

Non ci credo che quel bacio è diventato l’ultimo, stupido

attimo a tenerci sopra ad un marciapiede in bilico

ma cosa fai? Perché mi spari nella notte?

Lo sai te lo ho già chiesto mille volte

scusa se mi brucia

che noi non ci diciamo mai love, mai love, mai love

noi non ci diciamo mai love, mai love, mai love

tu non mi dicevi mai love, mai love, mai love

ma cosa fai? Perché mi spari nella notte?

Lo sai te lo ho già chiesto mille volte

scusa se mi brucia

tu non mi dicevi mai love, mai love, mai love

mai love, mai love, mai love