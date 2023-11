Mameli presenta “Clandestino (S1 E0)”, il primo singolo dopo la firma con Capitol Records

Mameli, “Clandestino (S1 E0)“: significato del testo del nuovo singolo

In uscita venerdì 1° dicembre, “Clandestino (S1 E0)” è il nuovo singolo di Mameli, il primo dopo la firma con Capitol Records.

Romantico, coinvolgente e drammatico, il brano inaugura una nuova stagione nel passato, presente e futuro di Mameli, che ripercorre le fasi di un amore finito per analizzare la propria vita e affrontare i propri traumi.

CLANDESTINO (S1 E0): SIGNIFICATO DEL BRANO

“Clandestino (S1 E0)” anticipa una serie di singoli che verranno trattati come delle vere e proprie “puntate“, che andranno a comporre un’intera stagione.

Tra i pomeriggi siciliani dal sapore malinconico e la difficoltà di crescere lontani da casa, in questo brano – la puntata pilota di questa nuova serie – Mameli si trova alle prese non con l’amore, ma con la sua fine cruda, disarmante e a tratti disperata e parla di ferite mai rimarginate.

CLANDESTINO (S1 E0): TESTO DEL BRANO

Si muove la luna

Che strano vederla da qui

Mi lasci disfatto

Milano, non fare così

Non mi importa se

Mi hai spaccato la faccia

Roba che un altro ti lascia

Quanto ti diverte farmi prender fuoco

Non vedo l’ora di precipitare nel vuoto

E poi so

Ancora credi nei colpi di fulmine

Ancora dici che non siamo al culmine

Mi ricordi scritte sopra i muri cancellate

Il cuore rotto delle altre donne di mio padre

Mi ricordi tutti i pomeriggi al sole

Dentro il temporale

Non mi importa se

Dici che sono un ragazzino

È un amore clandestino

Ora che è tutto finito

Non ho più neanche i Daft Punk

Su cui piangere in un bar

I jeans e l’ora di ginnastica

Amore, noi siamo di plastica

Con te ho scoperto il sesso

Mi sentivo me stesso

Era la doccia, è malinconia

Non mi importa se

Mi hai spaccato pure oggi la faccia

Ma me ne fotto

Quindi dammene un’altra

Quanto ti diverte farmi prender fuoco

Non vedo l’ora di precipitare nel vuoto

E poi so

Sempre con la testa tra le nuvole

Ancora dici che non siamo al culmine

Mi ricordi scritte sopra i muri cancellate

Il cuore rotto delle altre donne di mio padre

Mi ricordi tutti i pomeriggi al sole

Dentro il temporale

Non mi importa se

Dici che sono un ragazzino

È un amore clandestino

Ora che è tutto finito

Non ho più neanche i Daft Punk

La tua voce cosa mi fa

La gelosia che cosa mi fa

Mi fa buttare tutta la domenica

Mi fa volare solo senza elica

Non mi importa se

Dici che sono un ragazzino

È un amore clandestino

Ora che è tutto finito

Non ho più neanche i Daft Punk

Su cui piangere in un bar

Mameli conta attualmente quasi 54 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Anche quando piove” feat Alex Britti con più di 4 milioni 750 mila stream. Seguono: “Ci vogliamo bene” che ha superato i 4 milioni 100 mila stream e “Non ci sei più” con 3 milioni 838 mila 548 stream.