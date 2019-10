Malika Ayane si tuffa nella black music anni ’80 con WOW (Niente aspetta)

Malika Ayane WOW (Niente aspetta) è il titolo del nuovo singolo della cantautrice in uscita nei digital store e sulle piattaforme streaming questo venerdì, 11 ottobre.

Attualmente la Ayane è impegnata per la prima volta nel ruolo di giudice a X Factor dove, grazie alla sua grandissima preparazione, alla schiettezza e alla sua naturale simpatia, si sta dimostrando il giudice più a fuoco di questa edizione.

Domani sera tra l’altro andrà in onda la puntata dei Bootcamp di X Factor 2019 in cui Malika sceglierà i 6 artisti della categoria Under uomini da portare agli home visit.

MALIKA AYANE WOW (Niente aspetta)



Il nuovo singolo dell’artista in uscita per Sugar Music sarà in radio e in digitale dall’11 ottobre. Wow (Niente aspetta) viene descritto come un brano dalla sonorità black soul anni ’80 che mette in risalto la bellezza della consuetudine ed è contro l’imbruttimento dei tempi moderni.

La canzone è stata scritta nel testo da Malika Ayane e composta nelle musica da Shridhar Solanki (musica). La produzione è di Malika con Michele Clivati e Roberto Vernetti.

Come dicevamo le sonorità del brano riprendono la black music degli anni ’80 degli Arrested Development e dei De La Soul, più contemporanea e meno di protesta, e la trascinante presenza di cori e fiati, WOW (Niente aspetta) è un brano che con la ricercata leggerezza di Malika Ayane suggerisce una risposta all’imbruttimento dei tempi moderni. Ecco come lo racconta in poche righe Malika Ayane:

“La vita è qui e adesso ed è fatta da milioni di adesso, tante volte sempre uguali, che possono sembrare pesanti, ripetitivi, persino angosciosi semplicemente perché siamo noi che viviamo la consuetudine, la costanza e la normalità come qualcosa da cui scappare e non la dimensione da cui trarre ogni giorno tutti gli spunti per fare qualcosa di nuovo ed eccezionale.“

Con WOW (Niente aspetta) l’artista è voce e volto della nuova campagna Oral- B “Get Ready, Go Electric”.