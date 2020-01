Malavoglia canta l’inno delle Sardine, “6000 Siamo una voce!”

Il 19 gennaio 2020 si è tenuto a Bologna il concerto per le Sardine. Ad aprire l’evento è stato il giovane cantautore MaLaVoglia, che ha interpretato la canzone-inno 6000 Siamo una voce.

Dopo di lui, si sono esibiti Subsonica, Marracash, Afterhours, Willie Peyote, Marlene Kuntz, Modena City Ramblers, Skiantos e tanti altri.

Migliaia di persone erano presenti al concerto; e hanno cantato, ballato e applaudito il pezzo 6000 Siamo una voce (qui potete vedere il video live dell’esibizione di MaLaVoglia).

La canzone è stata ideata e prodotta da Giordano Sangiorgi, patron del MEI, che ha fatto da supporto con la sua piattaforma musicale al progetto delle Sardine.

“C’è stata una partecipazione del circuito musicale indipendente ed emergente enorme” – dichiara Sangiorgi – “Si sarebbe potuto fare addirittura un cartellone di una settimana tante sono state le richieste di partecipazione. Ora serve proseguire dopo questa bellissima partenza con altri eventi musicali come uno legato alla Liberazione da tenersi a Predappio, come ci hanno suggerito tanti artisti”.

I media nazionali hanno ripreso il concerto del 19 gennaio. I programmi di Rai Tre, Agorà e Mezz’ora in Più, così come i Tg di Sky e della Rai, vi hanno dedicato particolare spazio e attenzione. Ciò ha fatto accendere i riflettori anche su MaLaVoglia, che ha aperto l’evento ed è stato l’interprete dell’inno 6000 Siamo una voce.

MaLaVoglia, il tour

Dopo questo concerto, il cantautore è pronto ad esibirsi in giro per l’Italia con il Sardina Tour.

“Le prime tappe saranno il 26 gennaio a La Spezia, il 29 gennaio a Novi Ligure e successivamente a Vicenza, Viterbo e in altre città” – dichiara MaLaVoglia – “Tanti altri si stanno facendo vivi, c’è un grande movimento e un grande interesse, grazie alle Sardine di Bologna mi metto a disposizione dopo il grande live di ieri a Bologna emozionantissimo per un cantautore emergente come me“.

Per news e aggiornamenti su MaLaVoglia, è possibile visitare la sua pagina Facebook.