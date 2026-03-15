Malamore: “Le vite degli altri “è il nuovo album in uscita

Malamore annunciano l’uscita di Le vite degli altri, il nuovo album della band pugliese disponibile dal 27 marzo 2026. Il disco rappresenta il secondo lavoro in studio del gruppo dopo Il tempo per noi e arriva in un momento importante del loro percorso artistico, segnando un passaggio verso un suono più diretto e compatto.

Nella stessa data del 27 marzo, il progetto sarà presentato dal vivo alle Officine Cantelmo di Lecce con uno speciale release party inserito nella rassegna del SEI Festival di Coolclub, anticipato da un talk in cui la band racconterà al pubblico la nascita e il percorso creativo del disco.

Malamore, il nuovo album Le vite degli altri esce il 27 marzo

Con Le vite degli altri, i Malamore proseguono il loro percorso tra alternative pop, cantautorato e una forte matrice rock. Il nuovo lavoro è stato anticipato dai singoli Rivoluzione Punk e Un fratello, due brani che hanno già mostrato la direzione intrapresa dalla band: una scrittura più esposta e una produzione più ruvida, capace di spingere il suono verso una dimensione più immediata.

Nel disco, il gruppo porta il proprio alternative rock/pop su territori più compatti, lasciando alle chitarre un ruolo centrale e mantenendo viva quella dimensione cantautorale che resta il cuore del progetto. Il dialogo tra la scrittura di Osvaldo Greco, il ritmo di Matteo Spano e le chitarre di Giacomo Spedicato tiene insieme energia e racconto, dentro un’intesa costruita nel tempo.

Le vite degli altri , il significato del nuovo progetto dei Malamore

Il nuovo album guarda alle relazioni, agli scontri e alle identità che si sovrappongono e si confondono. È un lavoro che sceglie di osservare da vicino, senza cercare scorciatoie e senza smussare gli spigoli, né nel suono né nelle parole.

Prodotto da Francesco Gaudio per DIGA Records, Le vite degli altri sarà distribuito da Artist First su tutte le piattaforme digitali e in formato CD. Il progetto è stato realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE.

Release party a Lecce per presentare il nuovo album dei Malamore

Il 27 marzo 2026 sarà anche il giorno della prima presentazione pubblica del disco. Alle Officine Cantelmo di Lecce, i Malamore porteranno dal vivo il nuovo progetto in un evento speciale inserito nel cartellone del SEI Festival. Prima del live è previsto un talk dedicato al racconto della genesi dell’album e del suo sviluppo creativo.

Un appuntamento che accompagna l’uscita del disco e che segna un nuovo passaggio nel percorso della band salentina.

Chi sono i Malamore

I Malamore nascono a Veglie, in provincia di Lecce, nel 2018. La band è composta da Osvaldo Greco alla voce, Matteo Spano alla batteria e Giacomo Spedicato alla chitarra. Il loro percorso intreccia alternative pop e cantautorato italiano con una forte componente rock.

Dopo l’EP d’esordio del 2020 e la vittoria dell’O.Zone Online Contest ideato da Piero Pelù, nel 2022 pubblicano il primo album Il tempo per noi. Negli anni successivi portano la loro musica in festival come Uno Maggio Taranto, Cinzella Festival e SEI Festival.

Dal 2024 entrano nel roster di DIGA Records, con cui pubblicano i singoli Venere e Giove, Rivoluzione Punk e Un fratello. Nel 2025 si esibiscono anche sul palco dell’RDS Summer Festival.