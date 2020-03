Mahmood Tour Europeo. L’emergenza sanitaria colpisce anche il tour di Mahmood. L’ordinanza emanata dal governo ha costretto gli organizzatori del tour del cantautore vincitore di Sanremo 2019 a rimandare le date al prossimo autunno.

L’artista ha comunicato la decisione con un post sui social:

“Ho aspettato un po’, prima di darvi questa notizia, ma vista la situazione, la data dell’Alcatraz a Milano del 14 Aprile è stata posticipata a Novembre, è solo un posticipo quindi ci vediamo con doppia data il 3 e 9 Novembre a Milano. I biglietti acquistati rimangono validi.

Ci aggiorneremo nei prossimi giorni per le date del tour europeo, per ora impegniamoci a restare a casa.”

E’ evidente anche l’impegno di Mahmood che invita tutti a rimanere in casa. Gli Eugenio in via di Gioia, la band che il grande pubblico ha potuto ascoltare allo scorso Festival di Sanremo ha risposto al messaggio con una proposta:

“Vediamoci su Skype e suoniamo qualcosa insieme!”