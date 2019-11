Mahmood: da Milano il nuovo tour internazionale nel 2020 (calendario)

Mahmood annuncia un nuovo tour internazionale.

Dopo una stagione di successi (il Festival di Sanremo e il tour estivo, per citarne due), il disco di platino per il singolo Barrio (con 21 milioni di streaming e 33 milioni di views in due mesi, leggi qui) e il Best Italian Act agli Mtv European Music Awards, nell’autunno 2019 Mahmood ha iniziato il suo primo tour internazionale.

L’Europa Good Vibes lo ha portato in giro per l’Europa e non solo. Doppio sold out a Londra, acclamato a Barcellona, entusiasmo a Tel Aviv. Ma questo è solo l’inizio.

Dall’aprile 2020, Mahmood torna in tour in tutta Europa. Partirà da Milano il 14 aprile per poi proseguire in Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna, Germania e Svizzera. Queste sono solo le prime date confermate perché già si sa che sarà on the road per tutto il 2020!

La produzione del tour è di Friends & Partners.

I biglietti saranno in vendita a breve online e nei negozi del circuito TicketOne.it.

MAHMOOD – TOUR EUROPEO 2020

14 aprile MILANO, ALCATRAZ

15 aprile ANVERSA, DE ROMA

19 aprile PARIGI, BATACLAN

20 aprile AMSTERDAM, MELKWEG

21 aprile LONDRA, 02 SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

25 aprile MURCIA, SALA REM

27 aprile MADRID, SALA BUT

3 maggio MONACO, TECHNIKUM

4 maggio STOCCARDA, WIZEMANN

7 maggio COLONIA, GLORIA

10 maggio AMBURGO, MOJO

15 maggio LOSANNA, LES DOCKS

16 maggio ZURIGO, KOMPLEX 457

Foto di copertina dal sito di F&P