Mahmood annuncia la data di uscita del nuovo album? Gli indizi sparsi per le città italiane parlano chiaro

Mahmood potrebbe (il condizionale, per ora, è ancora d’obbligo) aver confermato a tutti i suoi fedelissimi fan la data di pubblicazione ufficiale del suo terzo tanto atteso disco in studio. Nelle scorse ore in alcune città italiane (Napoli, Milano e Roma) sono apparsi da questo punto di vista alcuni inequivocabili indizi. L’unica certezza è che c’è qualcosa di grosso che sta bollendo in pentola: di cosa si tratti esattamente non è ancora dato sapere.

Mahmood stuzzica i fan: il nuovo disco esce davvero il 22 gennaio 2024?

L’artista ha deciso di piazzare nei capoluoghi sopra indicati dei grandi materassi con su scritte delle frasi misteriose ed una data, il 22 gennaio 2024. Tra le scritte spuntate fuori dal nulla troviamo “Scusa se non mi ricordo mai il tuo compleanno”, “Sembravamo impazziti…siamo mai stati felici?”, “Mi chiedevo un giorno se avrei guadagnato per invitare degli amici a cena”: sembrano essere a tutti gli effetti dei brevi estratti di una nuova canzone (o di più di un pezzo?).

Sappiamo di certo (l’artista l’ha confermato tramite un messaggio di Spotify Wrapped) che nel 2024 arriverà nuova musica da parte sua, dopo la pubblicazione del singolo “Cocktail d’amore“. Mahmood per il resto parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo in gara con il brano “Tuta Gold“, disponibile in pre-save a questo link. La canzone, che è stata scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, vanta il tocco di Francesco Catitti per quanto riguarda la composizione, mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo.

Che ci sia un nuovo album in cantiere, dunque, questo è poco ma sicuro, così come la sua uscita imminente. Tuttavia, viene (per ora) difficile pensare che il cantante abbia annunciato la data di uscita del disco, e questo per un motivo molto semplice: gli album con i pezzi sanremesi di norma escono dopo il festival, e non prima, nonostante nulla vieti che da febbraio in poi il cantante rilasci la versione “aggiornata” del suo terzo progetto discografico. Inoltre, ad oggi mancano solo due giorni al 22 gennaio, che è tra l’altro un lunedì e non un venerdì (giornata in cui, di norma, tutti i cantanti o quasi rilasciano materiale inedito): Mahmood ha davvero intenzione di fare uscire un intero progetto discografico con così poco preavviso, senza nemmeno un titolo? Staremo a vedere…

Credits immagine di copertina: Ufficio stampa Wordsforyou