Spotify 2022: ecco le classifica degli artisti e dei brani più ascoltati nel 2022... con due regine!

Artisti più ascoltati su Spotify nel 2022. L’anno musicale sta per avviarsi al termine e lo avrete notato anche dai numerosi Wrapped 2022 di Spotify che stanno invadendo i social di artisti e ascoltatori.

I Wrapped sono le immagini che ogni anno Spotify realizza per ogni suo utente con ascolti e numeri da condividere, sia da parte degli artisti che degli iscritti al servizio.

Insieme alla funzione la nota azienda di Streaming ha anche svelato re e regine di questo 2022. E dato inizio ad una serie di iniziative speciali nelle grandi città. Per esempio Roma ospiterà un grande cartellone che celebrerà le cinque canzoni più ascoltate quest’anno nella capitale ovvero Brividi di Mahmood e Blanco, Shakerando di Rhove, La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie, Baby Goddamn di Tananai e s!r! di thasup con Lazza e Sfera Ebbasta.

A Milano invece, nella stazione della Metropolitana di Cadorna, un’installazione sarà dedicata al gabbiano più famoso d’Italia, quello di Tu Comm’a Mme di Gianni Celeste.

Tra l’altro parlando di grandi città c’è un artista che le mette d’accordo tutte: Sfera Ebbasta. Il trapper è infatti l’artista più ascoltato del 2022 a Milano, Roma e Napoli.

Nella città partenopea, subito alle sue spalle, due artisti della scena nazionale ma partenopei di origine: Geolier e Luché.

Tra l’altro Melanie Parejo, Head of Music Sud e Est Europa Spotify, comunica la grande crescita avvenuta proprio a Napoli:

“Il 2022 è stato l’anno di maggior successo per la musica napoletana in Italia, a prescindere dal genere. La nostra playlist Napoli Centro è cresciuta del 58% in termini di ascoltatori medi giornalieri ed è tra le Top 10 Playlist italiane. La scena rap napoletana ha ufficialmente varcato i confini nazionali, grazie anche al grande successo di artisti come Geolier, Luchè e la crew SLF”.